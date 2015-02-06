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Eingestellt
SHE3015PH/00
Zusätzl. Bass
Philips SHE3015 Kopfhörer mit weichem Gehäuse bieten einen angenehmen, bequemen Sitz. In auffallenden Farben erhältlich. Das integrierte Mikrofon und die Steuerung erleichtern Freisprechanrufe über das Mobiltelefon.
14,8 mm Treiber/offen
Earbud
Ohrstöpsel mit 14,8mm großen Lautsprechern sorgen für hohe Klangqualität.
Das weiche, flexible Teilstück schützt die Kabelverbindung vor Schäden durch häufigen Gebrauch.
Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.
3.3
von 5
3
Bewertungen
selim
06/02/2015
España
buenisimos
calidad precio inmejorable. Y para los que no soportamos los de tipo botón, realmente cómodos. El botoncito realmente práctico.
Diese Bewertung wurde für SHE3015WT Auriculares con micrófono verfasst
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VeroFagia
05/08/2018
Italia
Top cuffiette
Cuffiette ottime sia per ascoltare la musica sia per le chiamate. Acquisto da fare!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE3015TL Cuffie con microfono verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Mutalico
04/01/2018
France
problème avec Iphone 5S
J'ai un Iphone 5S et ce casque ne transmet pas les voix...il faut appuyer constamment sur le bouton du micro pour avoir les voix des chansons...c'est très étrange. Je suis très déçu de cet achat.
Diese Bewertung wurde für SHE3015BK Casque avec Micro verfasst
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