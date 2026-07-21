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SHC8535/10
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Wieso müssen die mitgelieferten Akkus 16 Stunden vor dem ersten Gebrauch aufladen?
Kann der Philips Kopfhörer dauernd in der Basisstation belassen werden?
Kann ich zwei Philips Funk-Kopfhörer mit einer/m Basisstation/Sender verwenden?
Standardakkus mit dem Philips System aufladbar?
Wieso haben meine Philips Akkus/Akkupacks eine sehr kurze Lebensdauer?
Wie kann ich den Philips Kopfhörer reinigen?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts