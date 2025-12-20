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SHC5200/10
UKW-Übertragung
Bequeme Passform
Bis zu 14 Stunden Wiedergabezeit
Der kompakte und leistungsstarke 32 mm Lautsprechertreiber eignet sich ideal für die Übertragung von verzerrungsfreiem Sound ganz unabhängig von der Eingangsleistung.
Normalerweise werden Kopfhörer für unterwegs über einen zusammenschiebbaren Bügel angepasst. Das kann durchaus lästig werden, da der Bügel üblicherweise vor jedem Gebrauch angepasst werden muss. Dank des flexiblen selbstregulierenden Bügels dieses Kopfhörers können Sie Ihre Musik jetzt noch schneller genießen, da er sich Ihrem Kopf automatisch anpasst.
Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.
3.3
von 5
83
Bewertungen
Tuppes48
20/12/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Der Klang ist einmalig, kein Rauschen. Selbst in entfernten Räumen noch super Empfang.
Diese Bewertung wurde für SHC5200 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst
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RockyMaus
09/06/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr guter Kopfhörer
Tragekomfort, Tonqualität, Akkuaustausch möglich..
Vorteile
Tragekomfort, Tonqualität, Akkuaustausch möglich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC5200 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Raptor84
29/03/2023
Deutschland
Der kann was!
Für den Preis kann man hier bedenkenlos zugreifen. Einfache Bedienung, guter Klang und das Teil läuft stabil. Was will man mehr.
Vorteile
Bedienung, Klang, Zuverlässigkeit
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC5200 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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