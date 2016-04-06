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Eingestellt
SHB9250WT/00
Hochauflösender Sound
Der Philips SHB9250 mit Bluetooth-Verbindung spart an Kabeln, aber nicht an Klangqualität. Er liefert tiefe Bässe und höchste Klarheit. Wechseln Sie ganz einfach zwischen Musik und Anrufen, und genießen Sie dank der gepolsterten Ohrmuscheln Komfort unterwegs.
40-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
High Resolution Audio bietet die beste Audioleistung und gibt Studioaufnahmen realitätsgetreuer wieder als CD-Formate mit 16 Bit/44,1 kHz. Diese Qualität ohne Kompromisse macht High Resolution Audio zum optimalen Begleiter für Musikliebhaber. Diese Kopfhörer erfüllen die hohen Standards des Qualitätssiegels "High Resolution Audio".
4.0
von 5
1
Bewertung
43A05R
06/04/2016
Nederland
Verifizierter Käufer
zie algemene waardering
Aangenaam draagcomfort geluid goed eenvoudig in gebruik
Diese Bewertung wurde für SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones verfasst
Diese Bewertung wurde für SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones verfasst
Ergebnisse können variieren
Bei Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer-Kabels