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Kann ich das Philips Bluetooth-Headset für Skype mit dem Computer verwenden?
Kann ich meinen Philips Bluetooth-Kopfhörer mit meinem Fernseher verwenden?
Philips Bluetooth-Kopfhörer mit einem Computer verwenden?
Ist es wahrscheinlich, dass Interferenzen mit dem Philips Bluetooth-Stereo-Headset auftreten?
Wie wird das Philips Produkt gereinigt?