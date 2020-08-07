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Eingestellt
SHB3075WT/00
Fühl den Bass+
Die BASS+-Kopfhörer von Philips packen überwältigende, satte Bässe in ein elegantes, kompaktes Design. Tolle Optik, großartiger Klang und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Kabellose Bluetooth-Kopfhörer für Beats mit mehr Bass in handlichem Format.
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
Flach zusammenklappbar
Dank des geschlossenen Akustikdesigns blenden BASS+-Kopfhörer Umgebungsgeräuschen aus und sorgen dank der verbesserten Geräuschisolation für ein überzeugenderes Hörerlebnis.
BASS+-Kopfhörer verfügen über 32-mm-Treiber und sorgen für voluminösen, kräftigen Bass.
Weiche, atmungsaktive Ohrpolster sorgen für besonders viel Komfort bei längerem Musikgenuss.
3.9
von 5
39
Bewertungen
werner7244623*
07/08/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hervorragendes Gerät mit Bluetooth 5 Treiber
Anfangs war dem nicht so, da aus vergangener Zeit ein Bluetooth4-Dongle verwendet wurde. Erst nach anschaffung des Bluetooth5 Dongles(Schnittstelle) waren bis zu 7 Verbundungen(Kopplungen) gleichzeitig möglich.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
Datum der Benutzung 2019-07-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
Datum der Benutzung 2019-07-07
djpapa71
03/07/2020
United Kingdom
quality
good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.
Vorteile
all
Nachteile
non
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic verfasst
Datum der Benutzung 2018-07-03
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic verfasst
Datum der Benutzung 2018-07-03
Swenton12
21/06/2020
United Kingdom
The Sound is Excellent!
I had Philips wired Headphones and i thought the sound was pretty decent, unfortunately the wire broke so i upgraded to these and i am so glad i did. They look so stylish, are very comfortable and cushy to wear and the Bass on these went up a few notches on my old ones plus the fact they are wireless and are easy to connect with my phone is the icing on the cake. WOULD HIGHLY RECOMMEND!.
Vorteile
Great Sound, Comfortable and Wireless.
Nachteile
Sometimes feel a bit slippery on head.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic verfasst
Datum der Benutzung 2019-05-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic verfasst
Datum der Benutzung 2019-05-20
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