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SHB2515WT/10
Lied um Lied
Genießen Sie Freiheit. Diese In-Ear True Wireless Kopfhörer bieten dank ihrer tragbaren Ladetasche eine unglaubliche Wiedergabezeit von 100 Stunden. Genießen Sie Lied um Lied großartigen Sound und direkten Zugriff auf den virtuellen Assistenten Ihres Telefons. Hat jemand Road Trip gesagt?
6-mm-Treiber/geschlossen
Bluetooth®
Schwarz
Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.
3.7
von 5
24
Bewertungen
20/01/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Klasse Kopfhörer
Toller Klang, einfach zu bedienen und halten sehr gut im Ohr
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515BK In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst
Datum der Benutzung 2019-12-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515BK In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst
Datum der Benutzung 2019-12-20
Shib21
12/03/2021
United Kingdom
Truly Good Bluetooth Earbuds.
Very valuable purchase for me. great sound quality and playtime.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones verfasst
Datum der Benutzung 2021-02-12
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones verfasst
Datum der Benutzung 2021-02-12
Jade173
05/01/2020
United Kingdom
Brilliant little headphones!
I’ve had wireless headphones before but they’ve never fit me well or had a charge last long. I wanted some headphones I could wear in bed as I am into meditation and music to help me sleep. These are super comfy, they sometimes fall out my ears but that’s to be expected tossing and turning! They sound great too. The case is sturdy and charge lasts ages. For the price these are incredible. The only thing I’d change is having an L and R on the corresponding headphone as it gets a little confusing at first!
Vorteile
Sound quality, comfort, battery life
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones verfasst
Datum der Benutzung 2018-12-04
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones verfasst
Datum der Benutzung 2018-12-04