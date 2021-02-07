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Eingestellt
SHB2505BK/10
Unermüdliche Musikwiedergabe
Alles ist möglich, wenn Sie Ihre Musik dabei haben. Diese In-Ear True Wireless Kopfhörer sorgen mit der tragbaren Ladetasche für großartigen Sound und bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit. Drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste, um den Sprachassistenten Ihres Telefons zu aktivieren.
6-mm-Treiber/geschlossen
Bluetooth®
Schwarz
Mit der tragbaren Ladetasche lassen diese Kopfhörer Sie nie im Stich. Sie erhalten bis zu drei Stunden Wiedergabe- oder Gesprächszeit mit einer einzigen Akkuladung. Wenn Sie mit einer vollständig aufgeladenen Ladetasche unterwegs sind, verfügen Sie über weitere 9 Stunden über mehrere Aufladungen. Setzen Sie die Kopfhörer einfach jedes Mal wieder in die Ladetasche ein, wenn sie aufgeladen werden müssen. Eine vollständige Aufladung dauert 1,5 Stunden.
Dank des anliegenden, leichten Designs können Sie Ihre Musik mit echtem Komfort genießen. Die weichen, gummierten Wingtips passen sich dem Außenohr an. Dank der austauschbaren Ohrstöpselkappen aus Gummi finden Sie den perfekten Sitz im Ohr – für einen feste Abdichtung, damit Sie keinen Beat verpassen.
Die 6-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für großartigen Sound und kraftvolle Bässe. Der ovale Akustikkanal maximiert die passive Geräuschdämmung. Im Mono-Modus haben Sie die Möglichkeit, ein Ohr frei zu lassen, falls Sie die Umgebung weiterhin wahrnehmen möchten.
3.9
von 5
22
Bewertungen
Laica
07/02/2021
Portugal
Verifizierter Käufer
Produto excelente
Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2505WT Auscultadores verfasst
Datum der Benutzung 2020-01-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-01-07
Johnzet
10/01/2021
Nederland
Werkt prima en blijft goed zitten
Dit zijn de enige die het voor mij doen, blijven goed zitten en drukken nauwelijks tegen de gehoorgang. Helaas heeft onze hond het rubberenomhulsel met de vleugeltip kapot gebeten en die probeer ik te bestellen, maar krijg ze niet gevonden. Iemand tips?
Vorteile
Licht, goed passend, goed geluid
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Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2505BK Headphones verfasst
Datum der Benutzung 2020-09-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-09-10
Laica
26/12/2020
Portugal
Sim
Recomendo a todos que queiram ouvir boa musica com qualidade
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2505WT Auscultadores verfasst
Datum der Benutzung 2020-11-26
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Datum der Benutzung 2020-11-26