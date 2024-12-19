Als in den ersten Lebenswochen das Stillen nicht funktionierte, legten wir uns eine 125ml Flasche von Philips mit einem Sauger zu, der die geringste Durchlässigkeit besitzt. Durch die natürliche Form des Saugers war die Akzeptanz zur Brust gewahrt und umgekehrt funktioniert das ebenso gut. Unser Sohn nimmt nach wie vor die Flasche, sollten wir mal etwas abgepumpte Muttermilch füttern wollen. Da unser Sohn ein sehr schneller Trinker an der Flasche ist, bleiben wir im Alter von knapp 3 Monaten dennoch bei der geringsten Durchlässigkeit des Saugers, um die Trinkgeschwindigkeit etwas zu reduzieren. Hierzu eignet sich ebenso gut das AirFree-Ventil, da dieses das Saugen noch etwas erschwert. Auch ohne AirFree-Ventil haben wir mit den Saugern aber keinerlei Probleme damit, dass unser Sohn zu viel Luft schluckt. Das kleine Ventil an den Saugern reicht grundsätzlich schon aus. Die Sauger 3+ würden wir nur Trinkgenießern empfehlen, oder Babys über 4-5 Monaten. Im Endeffekt ist es Geschmackssache. Grundsätzlich super, dass Philips hier einen Sauger verkauft, der eine so geringe Durchlässigkeit überhaupt zulässt. Das kennen wir von anderen Marken nicht. Außerdem lassen sich die Sauger super reinigen, die Flaschen sind sehr einfach auseinander zu bauen. Im Alter von knapp 3 Monaten reicht nun die 125ml Flasche auch nicht mehr aus. Bei uns ist deshalb die 300ml Flasche von Philips zusammen mit den Saugern Größe 3 eingezogen. Auch für diese Flaschengröße ist das AirFree-Ventil kompatibel und ebenso unsere bereits genutzten 0+ Saugergrößen. Wir sind ein Fan von Philips Avent.