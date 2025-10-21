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Natural Response Sauger
Mix & Match Sauger-Set
3 Teile
Sauger mit mittlerer Durchflussrate, Sauger mit schneller Durchflussrate, Sauger mit extraschneller Durchflussrate
Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.
Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination von Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Wenn dein Baby also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch der Milchfluss.
Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.
4.6
von 5
69
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
RD92
21/10/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Die Sauger sind echt klasse!
Wir haben den Sauger mehrere Wochen in Gebrauch und finden ihn wirklich klasse! Der Sauger ist sehr hochwertig verarbeitet und bietet ein naturnahes Trinken da er von Form und Weichheit der Brust sehr ähnelt. Er läuft nicht nach, sondern man muss wirklich daran trinken/ziehen. Außerdem besitzt er ein Anti-colic-Ventil, wir hatten über die gesamte Testzeit keine Koliken oder Unwohlsein.
Vorteile
Hochwertig Verarbeitet, Anti-colic-Ventil
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack verfasst
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Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack verfasst
1chefe2
14/10/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Perfekt für die Kombi aus Stillen und Flasche
Wie man es von Avent kennt, eine super Qualität. Die Flasche liegt gut in der Hand und ist sehr einfach und schnell zu reinigen. Sie half uns dabei, dass keine Saugverwirrung entsteht. Unser Baby hat die Flasche sehr gut angenommen und trinkt bestens daraus. Kein verschlucken oder sonstiges, da die Flasche keine unnötige Luft reinlässt. Wir nutzen sie um neben dem Stillen, auch dem Papa das füttern zu ermöglichen. Das klappt wirklich wunderbar! Absolute Kaufempfehlung.
Vorteile
Keine saugverwirrung, lässt keine unnötige Luft rein
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Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack verfasst
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Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack verfasst
TaylorIb
14/10/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Guter Sauger mit natürlichem Trinkgefühl
Ich bin sehr zufrieden mit den Natural Response Saugern. Mein Baby trinkt ruhig und gleichmäßig, ohne dass zu viel Luft geschluckt wird. Die mittlere Durchflussrate ist genau richtig für unser Alter und der Wechsel zwischen Stillen und Flasche klappt problemlos. Außerdem lassen sich die Sauger leicht reinigen
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Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack verfasst
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Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Im Vergleich zur bisherigen Verpackung.
Basierend auf jährlichen Verkäufen von Saugerpackungen weltweit unter Verwendung des Nettogewichts der Plastiksaugerhülle.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011