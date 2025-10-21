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Philips Avent Natural ResponseSauger

SCY960/03

4.6
| (69) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Jedes Baby ist einzigartig
Dieses Set hilft dir dabei, den richtigen Nahrungsfluss für den Rhythmus deines Babys zu finden, und ermöglicht es dir, den richtigen Wechsel vorzunehmen, wenn sich seine Bedürfnisse im Laufe der Entwicklung ändern. Das Alter ist nur ein Indikator, da jedes Baby seinen eigenen Trinkrhythmus hat.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Finden Sie den richtigen Nahrungsfluss für deinBaby

Jedes Baby ist einzigartig

  • Natural Response Sauger

  • Mix & Match Sauger-Set

  • 3 Teile

  • Sauger mit mittlerer Durchflussrate, Sauger mit schneller Durchflussrate, Sauger mit extraschneller Durchflussrate

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger

Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination von Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Wenn dein Baby also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch der Milchfluss.

Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

69

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

21/10/2025

Deutschland

Deutschland

Die Sauger sind echt klasse!

Wir haben den Sauger mehrere Wochen in Gebrauch und finden ihn wirklich klasse! Der Sauger ist sehr hochwertig verarbeitet und bietet ein naturnahes Trinken da er von Form und Weichheit der Brust sehr ähnelt. Er läuft nicht nach, sondern man muss wirklich daran trinken/ziehen. Außerdem besitzt er ein Anti-colic-Ventil, wir hatten über die gesamte Testzeit keine Koliken oder Unwohlsein.

Vorteile

Hochwertig Verarbeitet, Anti-colic-Ventil

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack verfasst

14/10/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kombi aus Stillen und Flasche

Wie man es von Avent kennt, eine super Qualität. Die Flasche liegt gut in der Hand und ist sehr einfach und schnell zu reinigen. Sie half uns dabei, dass keine Saugverwirrung entsteht. Unser Baby hat die Flasche sehr gut angenommen und trinkt bestens daraus. Kein verschlucken oder sonstiges, da die Flasche keine unnötige Luft reinlässt. Wir nutzen sie um neben dem Stillen, auch dem Papa das füttern zu ermöglichen. Das klappt wirklich wunderbar! Absolute Kaufempfehlung.

Vorteile

Keine saugverwirrung, lässt keine unnötige Luft rein

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Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack verfasst

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Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack verfasst

14/10/2025

Deutschland

Deutschland

Guter Sauger mit natürlichem Trinkgefühl

Ich bin sehr zufrieden mit den Natural Response Saugern. Mein Baby trinkt ruhig und gleichmäßig, ohne dass zu viel Luft geschluckt wird. Die mittlere Durchflussrate ist genau richtig für unser Alter und der Wechsel zwischen Stillen und Flasche klappt problemlos. Außerdem lassen sich die Sauger leicht reinigen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack verfasst

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Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Im Vergleich zur bisherigen Verpackung.

  2. Basierend auf jährlichen Verkäufen von Saugerpackungen weltweit unter Verwendung des Nettogewichts der Plastiksaugerhülle.

  3. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011