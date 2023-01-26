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2 Flaschen
330 ml
Saugerstufe 4
ab dem 6. Monat
Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt. Wenn es also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch die Milch.
Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.
Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.
4.8
von 5
235
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
Mama2218
26/01/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Großartig
Ich fand zwar das alte Design in blau besser als grau aber der Nuckel Aufsatz ist wesentlich besser geworden und egal wie heiß es war oder ob Wasser oder Milch drin war es lief und tropft nix aus beim umdrehen oder schütteln
Vorteile
Kein austropfen
Nachteile
Design
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY906/01 Babyflasche 330ml, Sauger 4, schnelle Durchflussrate verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY906/01 Babyflasche 330ml, Sauger 4, schnelle Durchflussrate verfasst
Doojob
24/01/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Tolles Produkt
Die Flaschen wurden alle gut angenommen ,es gab anfangs nicht so den Bedarf, Brust war angenehmer für's Kind.war aber eine Erleichterung für meine Frau .
Vorteile
Einfach zu Handhaben
Nachteile
Keine gefunden
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY906/01 Babyflasche 330ml, Sauger 4, schnelle Durchflussrate verfasst
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Chrissi_113
22/01/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr gut
Wir sind sehr überzeugt von den Flaschen unsere Tochter hat sie sehr gut angenommen. Die Flasche eignen sich gut für Milch, Saft und Tee. Sie liegen liegen sehr gut in der Hand durch ihre Flaschenform.
Vorteile
Liegen gut in der Hand, lassen sich gut reinigen
Nachteile
Keine Aufgängen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY906/01 Babyflasche 330ml, Sauger 4, schnelle Durchflussrate verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011