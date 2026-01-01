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SCY903/81
Unterstützt den individuellen Trinkrhythmus deines Babys
Der Natural Response Sauger gibt nur Milch aus, wenn dein Baby aktiv trinkt. So können Babys wie an der Brust in ihrem eigenen Rhythmus trinken und du kannst mühelos Stillen und Fläschchenernährung kombinieren. Den richtigen Sauger zu wählen, ist wichtig. Weitere Informationen findest du unten.Alle Vorteile ansehen
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Babyflasche für die Nacht, mittlere Durchflussrate
Gesamtzeit
recurring payment
Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt. Wenn es also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch die Milch.
Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.
Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.
Der Ring leuchtet im Dunkeln leicht, damit du dein Baby leichter füttern kannst und den Fortschritt so ungestört wie möglich verfolgen kannst, selbst bei schlechten Lichtbedingungen.
Der Leuchtring wird durch Tageslicht oder Innenbeleuchtung aufgeladen und braucht nur eine Stunde, um für die nächste Fütterung deines Babys mit der Flasche wieder zu leuchten.
Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.
Unser neuer, tropffreier Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt und ermöglicht so einen reibungslosen Wechsel zwischen Brust und Flasche.
Jedes Baby trinkt anders und entwickelt sich in seinem eigenen Rhythmus. Deshalb haben wir eine Reihe von Saugern entwickelt, damit du den perfekten Sauger für dein Baby auswählen kannst. Alle Natural Response Sauger bestehen aus weichem Silikon.
Der breite Flaschenhals ermöglicht ein einfaches Auffüllen und eine einfache Reinigung. Die Flasche besteht nur aus wenigen Teilen für ein schnelles und einfaches Zusammensetzen.
Die ergonomische Flasche ist einfach zu halten und gut zu greifen - auch für kleine Hände.
Kombiniere unsere Milchpumpe, Flaschen und Becher nach Belieben, und kreiere so das für dich und dein Baby optimale Produkt.
Die Philips Avent Natural Response Flaschen und Sauger werden aus BPA-freiem* Material hergestellt.
Unsere neuen Natural Response Babyfläschchen sind anders als Babyfläschchen mit ungehindertem Nahrungsfluss. Genau wie beim Stillen klappt es vielleicht nicht gleich beim ersten Mal perfekt. Das ist ganz natürlich.
Unsere Flaschen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um den Bedürfnissen deines Babys besser gerecht zu werden. Wähle aus einer Reihe von Optionen, um die perfekte Passform für dein Baby zu finden und so Komfort und Bequemlichkeit für jede Entwicklungsstufe zu gewährleisten.
Material
Lieferumfang
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