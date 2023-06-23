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Wie bereite ich Philips Avent Flaschen und Sauger für den ersten Gebrauch zu?
Warum gibt es keine Altersangabe auf den Verpackungen der Natural Response Sauger?
Wie unterscheidet sich mein Natural oder Anti-colic-Sauger von dem Natural Response Sauger?
Wie setze ich die Natural Response-Flasche und den Sauger zusammen?
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