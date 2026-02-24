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Philips Avent Natural ResponseFlasche

SCY903/11

4.7
| (382) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Unterstützt den individuellen Trinkrhythmus deines Babys
Der Natural Response Sauger gibt nur Milch aus, wenn dein Baby aktiv trinkt. So können Babys wie an der Brust in ihrem eigenen Rhythmus trinken und du kannst mühelos Stillen und Fläschchenernährung kombinieren. Den richtigen Sauger zu wählen, ist wichtig. Weitere Informationen findest du unten.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ein Sauger, der wie eine Brust funktioniert.

Unterstützt den individuellen Trinkrhythmus deines Babys

  • 1 Flasche

  • 260 ml

  • Sauger für mittl. Nahrungsfluss

  • 3 bis 6 Monate

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt.

Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt. Wenn es also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch die Milch.

Naturnahes Trinken mit einem brustähnlichen Sauger

Naturnahes Trinken mit einem brustähnlichen Sauger

Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.

Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.7

von 5

382

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

24/02/2026

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Nacht!

Die Philips AVENT Flasche ist super! Vom Handling perfekt für Kleinkind-Hände, da leicht und durch die Form gut zu halten. Das Design ist niedlich. Der Sauger ist ideal für etwas größere Babys – er hat die richtige Durchflussmenge und wird von unserem Kind sehr gut angenommen. Das Material wirkt hochwertig, ist gut verarbeitet und leicht zu reinigen. Besonders praktisch ist, dass er im Dunkeln leicht zu finden ist – perfekt für die Nacht. Eine klare Kaufempfehlung für Eltern, die auf Qualität und Funktionalität achten!

Vorteile

Der Leuchtring

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY903/81 Babyflasche für die Nacht, mittlere Durchflussrate verfasst

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24/02/2026

Deutschland

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Wird gut angenommen und ist praktikabel

Mein Sohn hat die Flasche ohne Probleme angenommen, obwohl er nur selten aus der Flasche trinkt. Sie leuchtet tatsächlich im Dunkeln, sodass auch Papa und Sohn den Weg zueinander finden in der Nacht. Für uns war die Flasche nur etwas zu groß dimensioniert, da er häufiger, aber dafür kleinere Portionen trinkt. Da das aber von Kind zu Kind unterschiedlich ist, ist das für mich kein Abzugskriterium.

Vorteile

Wird gut angenommen und führt nicht zu Irritationen bei Stillkindern

Nachteile

Für unsere Bedürfnisse zu groß dimensioniert

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Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY903/81 Babyflasche für die Nacht, mittlere Durchflussrate verfasst

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Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY903/81 Babyflasche für die Nacht, mittlere Durchflussrate verfasst

23/02/2026

Deutschland

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tolle Flasche

Wir haben die Avent Baby Natural Response nighttime Flasche ausprobiert und sind begeistert. Die Flasche hat eine große Öffnung und lässt sich sehr gut reinigen. Die Flasche ist gleich und lässt sich gut füllen. Der Leuchtring den man am Tag einfach ins Licht legt oder wenn es schnell gehen muss unter einer Lampe auflädt ist sehr praktisch in der Nacht. Man kann auch im Dunkeln erkennen wie viel das Baby schon getrunken hat. Der Ring kann abgenommen werden und auch auf andere Aventsflaschen aufgesteckt werden. Durch die kleinen Griffmulden die auf der Flasche sind kann man die Flasche sehr gut halten. Der Natural response Sauger imitiert die Brust der Mama und gibt die Milch aus der Flasche nur dann ab wenn das Baby aktiv saugt. Ohne den Saugimpuls kommt nichts aus dem Sauger. Ein sehr positiver Aspekt dabei ist dass das Baby beim Saugen auch gut atmen kann , da der Sauger auch ein Ventil hat . Wir finden die Flasche toll. Auch das Motiv gefällt uns sehr gut.

Vorteile

große Öffnung, gut zu befüllen und reinigen,leuchtet im Dunkeln, Sauger tropft nicht

Nachteile

Keine gefunden

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Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY903/81 Babyflasche für die Nacht, mittlere Durchflussrate verfasst

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Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY903/81 Babyflasche für die Nacht, mittlere Durchflussrate verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011