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Avent Beißring im Tierdesign
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Kann ich die Beißringe sterilisieren?
Aus welchem Material werden die Beißringe hergestellt?
Wie lange kann ich den Philips Avent Beißring für mein Baby verwenden?
Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?
Wie reinige ich den Philips Avent Beißring?