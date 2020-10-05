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Eingestellt
1. Stufe
Beißring für die Schneidezähne
Dieser Beißring besteht aus Materialien mit unterschiedlicher Druckfestigkeit und hilft somit Ihrem Baby beim Zahnen.
BPA-frei – gemäß EU-Richtlinie 2011/8/EU
4.8
von 5
5
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
LenatheMom
05/10/2020
Deutschland
Perfekt für die Kleinen
Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.
Vorteile
Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst
Nachteile
Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF890/01 Beißring im Tierdesign verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF890/01 Beißring im Tierdesign verfasst
billy
24/11/2011
Deutschland
beissring -ohne schadestoffe
so habe ich ein gutes gewissen wenn ich meinem enkel den ring gebe - ungiftig und der zahnentwicklung bestens angepaßt!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF890/01 Beißring im Tierdesign verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF890/01 Beißring im Tierdesign verfasst
nenet
22/09/2017
Nederland
Erg veelzijdig gebruik.
Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.