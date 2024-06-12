ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Dampfgaren, mixen, auftauen und aufwärmen
  • Dampfgaren, mixen, auftauen und aufwärmen
  • Dampfgaren, mixen, auftauen und aufwärmen
  • Dampfgaren, mixen, auftauen und aufwärmen
  • Dampfgaren, mixen, auftauen und aufwärmen
  • Dampfgaren, mixen, auftauen und aufwärmen
  • Dampfgaren, mixen, auftauen und aufwärmen
  • Dampfgaren, mixen, auftauen und aufwärmen
  • Dampfgaren, mixen, auftauen und aufwärmen
  • Dampfgaren, mixen, auftauen und aufwärmen

Philips Avent Premium4-In-1-Dampfgarer mit Mixer

SCF883/02

4.2
| (469) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Dampfgaren, mixen, auftauen und aufwärmen
Wir wissen, dass nahrhafte Speisen von grundlegender Bedeutung für die gesunde Entwicklung Ihres Babys sind. Mit dem Philips Avent Babynahrungszubereiter können Sie leckere hausgemachte Mahlzeiten entsprechend der Bedürfnisse Ihres Babys während der Entwöhnung ganz einfach zubereiten.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Abwechslungsreiche gesunde Babynahrung zubereiten

Dampfgaren, mixen, auftauen und aufwärmen

  • Gesundes Dämpfen

  • Dampfgaren und Mixen in einem Becher

  • Einfaches Auftauen und Aufwärmen

  • Einfach zu handhaben und reinigen

  • Tipps zum Füttern und Rezepte

Einzigartige Art des Dampfgarens zum Erhalt der Nährstoffe

Einzigartige Art des Dampfgarens zum Erhalt der Nährstoffe

Dampfgaren ist eine gesunde Art zu kochen. Unsere einzigartige Technologie ermöglicht die Dampfzirkulation von unten nach oben, sodass alle Zutaten ohne Kochen gleichmäßig gegart werden. Geschmack, Konsistenz und Kochflüssigkeiten bleiben für das Mixen erhalten.

Dampfgaren und Mixen in einem einzigen, praktischen Becher

Dampfgaren und Mixen in einem einzigen, praktischen Becher

Alles, was Sie zur Zubereitung von gesunder Babynahrung benötigen, finden Sie in einem einzigen Becher. Sobald Ihre Zutaten dampfgegart sind, müssen Sie nur noch den Becher anheben, ihn umdrehen und verriegeln, sodass Sie die gegarte Nahrung bis zur gewünschten Konsistenz pürieren können.

Pürierte oder festere Nahrung – für jede Entwicklungsstufe

Pürierte oder festere Nahrung – für jede Entwicklungsstufe

Von sehr fein püriertem Obst und Gemüse über eine Kombination von Zutaten wie Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchte bis hin zu festerer Nahrung – unser 4-in-1-Babynahrungszubereiter unterstützt jede Entwicklungsstufe.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

469

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

12/06/2024

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Bestes Teil für Babybreie 👍

Super tolles Gerät, Gemüse schnell und einfach zubereitet, einfach nicht wegzudenken wenn du gerne für die kleinen frisch zubereitest und nicht immer Gläser kaufen möchtest. Man weiß was drinnen ist im Essen. Bereite die Breie immer für 1 Woche vor, dann ab in den Tiefkühlschrank.

Vorteile

Schnell zubereitet

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCF883/02 4-In-1-Dampfgarer mit Mixer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCF883/02 4-In-1-Dampfgarer mit Mixer verfasst

09/02/2020

Österreich

Österreich

Funktioniert schnell, einfach zu bedienen

Da mein Baby keine Fertigprodukte essen möchte, habe ich von Anfang an für sie mit dem Kochen angefangen. Mit dem Gerät geht es schnell, einfach und Konsistenz passt perfekt. Die Teile sind einfach zum Reinigen. Ist zum Weiterempfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCF883/01 4-In-1-Dampfgarer mit Mixer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCF883/01 4-In-1-Dampfgarer mit Mixer verfasst

03/05/2019

Österreich

Österreich

Perfekte Babybreie im Handumdrehen

Wir haben den 4 in 1Babynahrungszubereiter von Philips als Produkttest erhalten und sind sehr begeistert davon. Mit seinen mehreren Funktionen, vereint in einem Gerät, ist er Geld- und Platzsparend zugleich. Wir haben es jeden Tag in Verwendung und sind begeistert. Überzeugt hat uns vorallem die Kapazität von 1 Liter im Mixbecher. Egal ob für Breie oder auch für Cremige Gemüsesuppen (für kleinfamilien). Wir haben uns bereits in den 4-1 Babyzubereiter verliebt und würden ihn auf alle Fälle für Jungfamilien weiterempfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF875/02 Gesunder 4-in-1-Babynahrungszubereiter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF875/02 Gesunder 4-in-1-Babynahrungszubereiter verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Während der Übergangszeit kann es sein, dass Sie entweder die alte oder die neue Verpackung aus Papier erhalten.