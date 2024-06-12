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Gesundes Dämpfen
Dampfgaren und Mixen in einem Becher
Einfaches Auftauen und Aufwärmen
Einfach zu handhaben und reinigen
Tipps zum Füttern und Rezepte
Dampfgaren ist eine gesunde Art zu kochen. Unsere einzigartige Technologie ermöglicht die Dampfzirkulation von unten nach oben, sodass alle Zutaten ohne Kochen gleichmäßig gegart werden. Geschmack, Konsistenz und Kochflüssigkeiten bleiben für das Mixen erhalten.
Alles, was Sie zur Zubereitung von gesunder Babynahrung benötigen, finden Sie in einem einzigen Becher. Sobald Ihre Zutaten dampfgegart sind, müssen Sie nur noch den Becher anheben, ihn umdrehen und verriegeln, sodass Sie die gegarte Nahrung bis zur gewünschten Konsistenz pürieren können.
Von sehr fein püriertem Obst und Gemüse über eine Kombination von Zutaten wie Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchte bis hin zu festerer Nahrung – unser 4-in-1-Babynahrungszubereiter unterstützt jede Entwicklungsstufe.
4.2
von 5
469
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Claudschi
12/06/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Bestes Teil für Babybreie 👍
Super tolles Gerät, Gemüse schnell und einfach zubereitet, einfach nicht wegzudenken wenn du gerne für die kleinen frisch zubereitest und nicht immer Gläser kaufen möchtest. Man weiß was drinnen ist im Essen. Bereite die Breie immer für 1 Woche vor, dann ab in den Tiefkühlschrank.
Vorteile
Schnell zubereitet
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCF883/02 4-In-1-Dampfgarer mit Mixer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCF883/02 4-In-1-Dampfgarer mit Mixer verfasst
Fg2020
09/02/2020
Österreich
Funktioniert schnell, einfach zu bedienen
Da mein Baby keine Fertigprodukte essen möchte, habe ich von Anfang an für sie mit dem Kochen angefangen. Mit dem Gerät geht es schnell, einfach und Konsistenz passt perfekt. Die Teile sind einfach zum Reinigen. Ist zum Weiterempfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCF883/01 4-In-1-Dampfgarer mit Mixer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCF883/01 4-In-1-Dampfgarer mit Mixer verfasst
Flocke2000
03/05/2019
Österreich
Perfekte Babybreie im Handumdrehen
Wir haben den 4 in 1Babynahrungszubereiter von Philips als Produkttest erhalten und sind sehr begeistert davon. Mit seinen mehreren Funktionen, vereint in einem Gerät, ist er Geld- und Platzsparend zugleich. Wir haben es jeden Tag in Verwendung und sind begeistert. Überzeugt hat uns vorallem die Kapazität von 1 Liter im Mixbecher. Egal ob für Breie oder auch für Cremige Gemüsesuppen (für kleinfamilien). Wir haben uns bereits in den 4-1 Babyzubereiter verliebt und würden ihn auf alle Fälle für Jungfamilien weiterempfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF875/02 Gesunder 4-in-1-Babynahrungszubereiter verfasst
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Diese Bewertung wurde für SCF875/02 Gesunder 4-in-1-Babynahrungszubereiter verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Während der Übergangszeit kann es sein, dass Sie entweder die alte oder die neue Verpackung aus Papier erhalten.