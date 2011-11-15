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  • Für die kleinsten der Kleinen geeignet
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Eingestellt

AventBeißring im klassischen Design

SCF880/01

3.7
| (3) Bewertungen
Für die kleinsten der Kleinen geeignet
Die BPA-freien Philips Avent Klassik-Beißringe SCF880/01 massieren das gereizte Zahnfleisch Ihres Babys, während es zahnt. Mit ihrem farbenfrohen und lustigen Design sind die Beißringe perfekt für Ihr Baby geeignet und unterstützen es beim Zahnen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Beißring, der beim Zahnen unterstützt

Für die kleinsten der Kleinen geeignet

  • 1. Stufe

  • Beißring für die Schneidezähne

Materialien, auf denen Ihr Baby herumkauen kann, wenn die Schneidezähne kommen

Materialien, auf denen Ihr Baby herumkauen kann, wenn die Schneidezähne kommen

Dieser Beißring besteht aus Materialien mit unterschiedlicher Druckfestigkeit und hilft somit Ihrem Baby beim Zahnen.

Philips Avent Beißringe sind vollständig frei von BPA und Weichmachern

Philips Avent Beißringe sind vollständig frei von BPA und Weichmachern

BPA-frei – gemäß EU-Richtlinie 2011/8/EU

Kann in einem Philips Avent Sterilisator sterilisiert werden

Kann in einem Philips Avent Sterilisator sterilisiert werden

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

3

Bewertungen

4
3
2

15/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Best teether on the market

It is the best teether I have found on the market and have recommended it to all of my friends who have now purchased the same product on your website. They also agree that this teether is amazing and the best thing they have invested in for their little ones!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF880/01 Teether Classic Range verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF880/01 Teether Classic Range verfasst

15/01/2012

France

France

super produit, très résistant

commandé sur le site, livraison express, et le produit convient bien à mon petit bout de chou qui commence ses dents

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF880/01 Anneau de dentition Classic verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF880/01 Anneau de dentition Classic verfasst

15/05/2012

España

España

Poco atractivo para bebes

Compre este producto cuando mi bebe tenia un par de semanas de vida como regalo, lamentablemente ahora que le comenzaron a salir sus dientes siento que es realmente innecesario. Lo mas terrible es que conversando con varios padres todos concluimos que definitivamente los bebes prefieren los chupetes de hule amarillo. Si los clásicos chupetes de goma amarilla.

Diese Bewertung wurde für SCF880/01 Línea de mordillos Classic verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 