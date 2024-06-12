Wir haben vor einem Monat mit der Beikost angefangen und meine kleine liebt die selbstgemachten Breie. Den Baby Nahrungszubereiter habe ich nun seit 4 Wochen täglich in Gebrauch und möchte ihn nicht mehr hergeben. Es ist praktisch in jegliche Hinsichten. Das Gadget ist nicht nur platzsparend, sondern bereitet die Babykost durch die schonendste Zubereitungsart zu. Durch das Dampfgaren gehen keine Vitamine verloren und ein überkochen ist auch auszuschließen. Den Behälter einmal umgedreht und man kann direkt die gegarte Mahlzeit pürieren. Ich würde ihn jeder Mama empfehlen, da er unglaublich viele Vorteile mit sich bringt. Ich koche nebenbei meine Mahlzeit oder mache auch ein wenig den Haushalt. Man muss keine Angst haben dass etwas überläuft oder anbrennt. Im Handbuch ist eine Liste der meist zubereiteten Speisen und die dazugehörigen Garzeiten. Wenn die Garzeit vorbei ist, schaltet er sich automatisch aus. Hatte wirklich bammel vor dem Beikoststart dass es aufwendig werden wird, da ich großen Wert darauf lege die Breie selber zu machen, aber durch den Avent Baby Nahrungszubereiter 4 in 1 ist es super einfach und problemlos. Ob komplett breiig, mit etwas größere Stückchen im Brei oder Gemüse dampfgaren und als Fingerfood geben. Das Gadget ist vom Breikoststart bis hin zum Kleinkindalter einsetzbar. Die Auftau - Funktion habe ich nur einmal probiert, da ich alles ausprobieren wollte und normalerweise alles frisch rein mache, funktioniert super und einwandfrei. Mache aber trotzdem alles lieber frisch rein. Auch ein Aufwärmen einer Mahlzeit funktioniert reibungslos einfach. Wenn der Brei vom Vortag nochmals erwärmt werden soll, einfach in den Aufwärmbehälter und durch den Dampf erwärmen. Möglicher Nachteil könnte sein, dass kein Reis oder Nudeln mitgegart werden können. Diese können erst vorgekocht mitpüriert werden. Ansonsten bin ich rundum mit dem Avent Baby Nahrungszubereiter 4 in 1 zufrieden. Dank der Bereitstellung durch einen Produkttest durfte ich den Baby Nahrungzubereiter testen und ich möchte ihn gar nicht mehr missen.