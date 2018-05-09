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Auslaufsicherer Becher zum Trinken ohne Kleckern
Der Philips Avent My Grippy Schnabelbecher hat ein spezielles Ventil und ist daher auslaufsicher – von Müttern bestätigt! Dank der ergonomischen Form und rutschfesten Oberfläche ist er für kleine Hände leicht zu greifen, damit Ihr Kind bequem selbstständiges Trinken erlernen kann.
My Grippy Schnabelbecher
300 ml
ab dem 12. Monat
1er-Pack – gemischte Farben
Es geht nichts über ein aufregendes Abenteuer – fragen Sie einfach Ihr Kind. Dieser auslaufsichere Schnabelbecher für unterwegs sorgt für Trinken ohne Kleckern. Mit dem speziellen Ventil kommt nur dann Flüssigkeit aus dem Becher, wenn Ihr Kind trinkt. Sie brauchen sich keine Sorgen machen, dass etwas ausläuft oder der Becher umkippt. Und das bestätigen nicht nur wir – 82% der Mütter sind sich einig, dass dieser Becher auslaufsicher ist.*
My Grippy Schnabelbecher ist extrem beißfest und erleichtert Kleinkindern das Trinken mit Schnabelbechern.
Durch das grifffeste Design erlernt Ihr Kleinkind das selbständige sichere Trinken in kürzester Zeit. Kleine Hände können den Becher durch die ergonomische Form und die rutschfeste Struktur bequem greifen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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4.4
von 5
54
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
Karolinka
09/05/2018
Deutschland
Teil der Aktion
Dieser Trinklernbecher verdient den Oscar !
Als Dreifach Mama hatte ich schon viele Trinklernbecher in Benutzung. Dieser Philips Avent Becher toppt alles. Vom Handling her super klasse. Es bleibt dicht verschlossen auch bei ruckartigem Schütteln. Der Drehverschluiss lässt sich leicht öffnen und wieder leicht auf das Schraubgewinde draufsetzen. Auch die Reinigung ist super einfach. Unter dem Deckel befindet sich ein silikonartiges Ventil. Dieses kann man einfach abziehen und problemlos wieder daraufsetzen. Wer diesen Becher entworfen hat verdient den Oscar in der Kategorie Trinklernbecher.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel verfasst
amely2008
09/05/2018
Deutschland
Teil der Aktion
Dieser Trinklernbecher verdient den Oscar !
Als Dreifach Mama hatte ich schon viele Trinklernbecher in Benutzung. Dieser Philips Avent Becher toppt alles. Vom Handling her super klasse. Es bleibt dicht verschlossen auch bei ruckartigem Schütteln. Der Drehverschluiss lässt sich leicht öffnen und wieder leicht auf das Schraubgewinde draufsetzen. Auch die Reinigung ist super einfach. Unter dem Deckel befindet sich ein silikonartiges Ventil. Dieses kann man einfach abziehen und problemlos wieder daraufsetzen. Wer diesen Becher entworfen hat verdient den Oscar in der Kategorie Trinklernbecher.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel verfasst
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Diese Bewertung wurde für SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel verfasst
Julia31
02/05/2018
Deutschland
Teil der Aktion
Endlich ein Becher, der nicht ausläuft
Wir habe den Philips Trinklernbecher im Rahmen eines Produkttests zum Ausprobieren bekommen. Mein Sohn (17 Monate) kam sofort mit dem Becher klar. Er konnte ihn sicher festhalten und gut daraus trinken. Die Reinigung ist auch sehr einfach und schnell zu erledigen. Der Becher darf auch in die Geschirrspülmaschine. Das Tollste ist allerdings, dass es endlich mal ein Becher ist, der wirklich nicht ausläuft. Wir haben schon so viele Becher gekauft und probiert und bisher war keiner auslaufsicher. Wir werden diesen Becher auf jeden Fall kaufen, wenn er auf dem deutschen Markt erhältlich ist.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Unabhängige Heimtests in Großbritannien, Sept. 2013