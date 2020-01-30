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  • Ermöglicht eine gesunde Zahnentwicklung*
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Philips AventStrohhalmbecher

SCF798/02

4.1
| (279) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Ermöglicht eine gesunde Zahnentwicklung*
Der Philips Avent Becher mit flexiblem Strohhalm ist mit seiner ergonomischen Form die perfekte Wahl für heranwachsende, aktive Kleinkinder. Zudem ermöglicht er eine gesunde Zahnentwicklung.* Gemeinsam mit Experten entwickelt – für einen optimalen Strohhalmbecher.*
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ventil zum Schutz vor Auslaufen verhindert Kleckern

Ermöglicht eine gesunde Zahnentwicklung*

  • Becher mit flexiblem Strohhalm

  • 300 ml

  • ab dem 12. Monat

  • 1er-Pack

Philips Avent Becher passen sich der Entwicklung Ihres Kindes an

Selbständiges Trinken ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung eines Kindes. Wir unterstützen Kinder auf ihrem Weg zum selbstständigen Trinken, sodass der Übergang vom Stillen oder der Flasche zu einer offenen Tasse einfach gestaltet wird. Wir arbeiten mit medizinischen Fachkräften zusammen und haben unsere verschiedenen Lösungen mit Saugern, weichen und harten Trinkschnäbeln, Strohhalmen und Bechern zum Trinken am gesamten Rand so entwickelt, dass sie sich der Entwicklung Ihres Kindes anpassen und die neuentwickelten motorischen und Trinkfähigkeiten unterstützen. Bei der Entwicklung unserer erstklassigen Lösungen stehen Komfort und Hygiene an erster Stelle.

Ergonomische Form und rutschfeste Oberfläche für sicheren Griff

Der 300-ml-Becher hat die perfekte Größe, um Ihr Kind den ganzen Tag und während Aktivitäten mit Flüssigkeit zu versorgen. Der aufklappbare Deckel hält den Strohhalm unterwegs hygienisch sauber. Dank der ergonomischen Form und rutschfesten Oberfläche ist er für kleine Hände leicht zu greifen, damit Ihr Kind bequem selbstständiges Trinken erlernen kann.

Der kurze Strohhalm ist flexibel für einfaches Trinken bis zum letzten Schluck

Der kurze Strohhalm ist flexibel für einfaches Trinken bis zum letzten Schluck

Der untere Teil des Strohhalms flexibel, sodass er die Flüssigkeit leicht erreicht und eine natürliche Trinkposition unterstützt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.1

von 5

279

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

30/01/2020

Österreich

Österreich

Das Produkt ist hervorragend.

Der Avent Strohhalmbecher ist perfekt für Kleinkinder. Unsere kleine hat den Becher bereits für dich entdeckt und das mit 9 Monaten. Das hervorragende an dem Produkt ist, dass es nicht tropft und man kann es ohne bedenken in die Tasche legen. Würde es jedem weiterempfehlen.

Vorteile

Kein Tropfen, sicherer Verschluss

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF798/02 Strohhalmbecher verfasst

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03/01/2020

Österreich

Österreich

Trinken bis zum letzten Tropfen

Als Produktester durfte ich den Strohalmbecher von Philips testen und war sehr zufrieden. Durch den langen Strohalm und dessen Form im inneren des Bechers erreichte man sogar den letzten Tropfen. Außerdem sieht der Becher sehr gut aus.

Vorteile

Becher ist 100% dicht

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19/12/2019

Österreich

Österreich

Super Trinkflasche

Der Becher ist rundum gut und hochwertig verarbeitet, was man von Avent Produkten eigentlich gewohnt ist. Wir haben den Becher für unsere 20 Monate alte Tochter in Gebrauch und sie hat ihn gerne in Verwendung. Die Füllmenge von 300 ml ist sehr angenehm da viele Trinkflaschen, die wir haben, meistens bei 250 ml enden. Sie kann den Becher aber gut mit 2 Händen halten und trinken,. Ich habe auch das Gefühl, dass sie genug Flüssigkeit raus bekommt, da der Strohhalm recht großzügig ist.(war bei anderen Flaschen immer ein Problem) Wir haben den Becher jetzt seit ca 4 Wochen in Gebrauch und sind sehr zufrieden damit. Praktisch ist auch der "Deckel", da man diesen nicht verlieren kann(wer kennt nicht die ständigen Suchen nach dem Flaschendeckel) Alles in allem sehr gut verarbeitetes Produkt. Tut was es soll !

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Diese Bewertung wurde für SCF798/02 Strohhalmbecher verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 90 % von 200 US-Kinderzahnärzten bestätigen, dass das Design unseres Strohhalmbechers eine gesunde Dentalentwicklung fördert. 89 % bestätigen, dass das Trinken mit einem Strohhalm die Mundmuskulatur fördert (unabhängige Online-Umfrage, USA, April 2016). Entwickelt in Zusammenarbeit mit Logopäden, Zahnärzten, Ergonomen und Hebammen.