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  • Ermöglicht eine gesunde Zahnentwicklung*
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Philips AventStrohhalmbecher

SCF796/02

3.9
| (122) Bewertungen
Ermöglicht eine gesunde Zahnentwicklung*
Der Philips Avent Becher mit flexiblem Strohhalm ist mit seiner ergonomischen Form die perfekte Wahl für heranwachsende, aktive Kleinkinder. Zudem ermöglicht er eine gesunde Zahnentwicklung.* Gemeinsam mit Experten entwickelt – für einen optimalen Strohhalmbecher.*
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ventil zum Schutz vor Auslaufen verhindert Kleckern

Ermöglicht eine gesunde Zahnentwicklung*

  • Becher mit flexiblem Strohhalm

  • 200 ml

  • ab dem 9. Monat

  • 1er-Pack

Philips Avent Becher passen sich der Entwicklung Ihres Kindes an

Selbständiges Trinken ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung eines Kindes. Wir unterstützen Kinder auf ihrem Weg zum selbstständigen Trinken, sodass der Übergang vom Stillen oder der Flasche zu einer offenen Tasse einfach gestaltet wird. Wir arbeiten mit medizinischen Fachkräften zusammen und haben unsere verschiedenen Lösungen mit Saugern, weichen und harten Trinkschnäbeln, Strohhalmen und Bechern zum Trinken am gesamten Rand so entwickelt, dass sie sich der Entwicklung Ihres Kindes anpassen und die neuentwickelten motorischen und Trinkfähigkeiten unterstützen. Bei der Entwicklung unserer erstklassigen Lösungen stehen Komfort und Hygiene an erster Stelle.

Ergonomische Griffe und weicher Strohhalm – ideal für Kleinkinder

Die integrierten Griffe der Tasse sind ergonomisch geformt, damit kleine Hände sie bequem greifen können. Der weiche und flexible Strohhalm ist schonend zu Zahnfleisch und Gaumen, während der leichte und kleine Becher sich ideal für erste Schlucke mit dem Strohhalm eignet.

Der kurze Strohhalm ist flexibel für einfaches Trinken bis zum letzten Schluck

Der kurze Strohhalm ist flexibel für einfaches Trinken bis zum letzten Schluck

Der untere Teil des Strohhalms flexibel, sodass er die Flüssigkeit leicht erreicht und eine natürliche Trinkposition unterstützt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

122

Bewertungen

08/12/2023

Deutschland

Deutschland

Mein Sohn kommt super damit klar

Der Strohhalm Becher ist für meinen Sohn super geeignet. Er trinkt gerne und viel daraus. Bei der Verwendung finde ich gut, dass nicht wirklich was daneben gehen kann. Ausserdem habe ich mal nachgeschaut und es gibt anscheinend Ersatzteile, finde ich nachhaltig und gut

Vorteile

Einfache Handhabung, kein Auslaufen

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF796/01 Strohhalmbecher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF796/01 Strohhalmbecher verfasst

05/12/2023

Deutschland

Deutschland

SCF796/01 Strohhalmbecher

Sehr gutes Produkt. Handlich super, gut greifbar, der verschluss sehr gut, da muss man nicht ständig den Deckel suchen, da er gleich dran ist. Bin begeistert.

Nachteile

Der Flaschendeckel ist etwas schwer, das muss ich bemängeln

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF796/01 Strohhalmbecher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF796/01 Strohhalmbecher verfasst

03/12/2023

Deutschland

Deutschland

Der Strohhalmbecher ist hervorragend!

Wir haben schon einige Trinkbecher für unsere Kinder im Einsatz gehabt, aber dieser Strohalmbecher von Philips Avent hat alle bisherigen übertroffen. Er wurde sowohl mit warmen Tee als auch mit spritzigem Wasser befüllt und war immer absolut dicht. Der Deckel konnte von unserer Kleinen bisher nicht selbstständig geöffnet werden, somit hat sie auch nicht mit dem Inhalt herumgespielt. Durch die beiden Griffe ist das Halten sehr einfach. Auch die Reinigung von Hand oder in der Spülmaschine ist einfach und unkompliziert. Fazit:Nur zu empfehlen!

Vorteile

Leicht zu Reinigen, absolut dicht

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF796/01 Strohhalmbecher verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 90 % von 200 US-Kinderzahnärzten bestätigen, dass das Design unseres Strohhalmbechers eine gesunde Dentalentwicklung fördert. 89 % bestätigen, dass das Trinken mit einem Strohhalm die Mundmuskulatur fördert (unabhängige Online-Umfrage, USA, April 2016). Entwickelt in Zusammenarbeit mit Logopäden, Zahnärzten, Ergonomen und Hebammen.