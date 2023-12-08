Wir sind total begeistert von dem Philips Avent Trinkhalmbecher. Zum testen hat uns mein 1 Jahr alt junger Bursche geholfen und er war hin und Weg. Zunächst kam der Trinkbecher hübsch eingepackt innerhalb von 2 Tagen bei uns an. Um der Hygiene willen war der äußere Trinkhalm mit einem extra Schutz versehen. Nichts desto trotz haben wir diesen dennoch in den Geschirrspüler mit Hygieneprogramm gelegt. Dabei isiszu bemerken das der gesamte Trinhalm in 2 Teile zerlegbar ist was eine intensive Reinigung zulässt. TOP! Anschließend haben wir den Becher befüllt und unseren Sohn gegeben. Er hat SOFORT Spaß am trinken gehabt und wollte diesen nicht mehr aus der Hand geben. Durch die beiden Haltengriffe hatte er das trinken direkt raus. Besonders zu bemerken ist die Trink-/Rückhalte Funktion. Das trinken ist weder schwergängig noch benötigt es ein besonderen Trick. Und dennoch ist dieser bei allen Aktivitäten wie schlagen, werfen, drehen und wenden vor dem auslaufen gesichert. TOP! Wer einem Kind im Auto schoneinmal ein Trinkbecher in die Hand gedrückt hat, weiß das dies Gold Wert ist! In dieser Hinsicht erspart er echt eine Menge Ärger wie Fußboden aufwischen, Kind umziehen wegen nasser Kleidung usw. Durch den inneren gebogenen Trinkhalm ist die Flasche auch bis zum Schluss vollkommen nutzbar. TOP! Die Bewegbare Schutzkappe wirkt hingegen recht simpel aber sie erfüllt ihren Zweck. Sie Schützt das Mundstück vor Schmutz, Dreck und sonstigen Fremdkörpern wodurch der Einsatz jederzeit gewährleistet ist. Der Trinkhalmbecher ist ein echtes Spitzenprodukt! Es gibt lediglich nur zwei Dinge welche meiner Meinung nach verbessert werden können. Das ist zum einen die Gesamtfüllmenge (kann man im Shop größere Flaschen anbieten) & zum anderen stört es das keine ml Anzeige an der Flasche aufgedruckt ist. Beispielsweise dient dies um das Trinkverhalten des Kindes zu beobachten und zum anderen füllen wir gern unsere Tee's und Säfte mit 2/3 Wasser auf. Das ist allerdings nur meckern auf hohem Niveau. Es ist wirklich ein tolles Produkt und wer seinem Kind etwas gutes tun möchte und daran auch ein vernünftigen nutzen ziehen möchte kommt an dem Trinkbecher schwer vorbei.