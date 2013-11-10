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Eingestellt
340 ml
340 ml
ab dem 12. Monat
Dieser Becher ohne Trinkschnabel ermöglicht das Trinken am gesamten Rand, genauso wie bei einer normalen Tasse.
Das Design dieses Bechers ohne Trinkschnabel ermöglicht eine gesunde Entwicklung der Zähne.
Dieser Becher ohne Trinkschnabel verfügt über ein einzigartiges Ventil, das durch Lippenkontakt aktiviert wird, sodass nur dann Flüssigkeit aus dem Becher kommt, wenn die Lippen des Kindes auf den Rand gedrückt werden. Zwischen dem Schlucken schließt sich das Ventil automatisch, und Sie müssen sich keine Gedanken mehr über Auslaufen oder Flecken machen.
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Tomminbg
10/11/2013
Deutschland
Überragend!
Unsere Tochter (2 Jahre) hat bis jetzt immer noch ihr Fläschchen getrunken. Nachdem sie nicht gestillt wurde war sie das von Geburt an gewöhnt. Wir wollten ihr jetzt aber mal langsam beibringen, ihr Wasser nicht mehr aus der Flasche zu trinken - vor allem der Zähne wegen. Das war nicht so leicht, bis wir zufällig diesen Becher entdeckt haben. Was für eine Offenbarung! Endlich mal keine Schnabeltasse, sondern etwas, das wie bei den Erwachsenen funktioniert. Der Becher funktioniert wunderbar, sie ist von Anfang an mit ihm klar gekommen. Und Reinigung in der Spülmaschine ist für Kinder natürlich besonders wichtig. Wir haben jetzt noch einen Becher für die Kita besorgt!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher verfasst
TMim
20/05/2020
Nederland
Kan niet kiezen welke kleur.
Waarschijnlijk dat mijn zoon er niet veel om geeft... ik zou wel graag de blauwe variant willen, maar kan dit nergens aangeven. Wel top dat jullie in deze corona tijd gratis bezorgen!
Diese Bewertung wurde für SCF784/00 Grote-mensenbeker verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF784/00 Grote-mensenbeker verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
77 % der befragten Kinderzahnärzte bestätigen, dass dieser Becher eine gesunde Zahnentwicklung ermöglicht (unabhängige Online-Umfrage, USA, April 2016)
72 % der befragten Kinderzahnärzte würden die Technologie zur Aktivierung durch Lippenkontakt weiterempfehlen (unabhängige Online-Umfrage, USA, April 2016)