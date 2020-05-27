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  • Unterstützung beim Übergang zum richtigen Trinken
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Eingestellt

Philips AventErwachsenen-Trinklernbecher

SCF782/17

2.5
| (119) Bewertungen
Unterstützung beim Übergang zum richtigen Trinken
Unterstützen Sie Ihr Kleinkind beim Übergang vom Trinken aus dem Schnabelbecher zum Trinken aus einer offenen Tasse – ohne zu kleckern! Dank der Technologie zur Aktivierung durch Lippenkontakt fließt die Flüssigkeit nur aus dem Becher, wenn die Lippen des Kindes auf den Rand gedrückt werden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Der ideale Übergangsbecher für wachsende Kleinkinder

Unterstützung beim Übergang zum richtigen Trinken

  • 260 ml

  • 260 ml

  • ab dem 9. Monat

Trinken am gesamten Rand – genauso wie bei einer offenen Tasse

Trinken am gesamten Rand – genauso wie bei einer offenen Tasse

Dieser Becher ohne Trinkschnabel ermöglicht das Trinken am gesamten Rand, genauso wie bei einer normalen Tasse.

Ermöglicht eine gesunde Zahnentwicklung*

Ermöglicht eine gesunde Zahnentwicklung*

Das Design dieses Bechers ohne Trinkschnabel ermöglicht eine gesunde Entwicklung der Zähne.

Technologie zur Aktivierung durch Lippenkontakt

Technologie zur Aktivierung durch Lippenkontakt

Dieser Becher ohne Trinkschnabel verfügt über ein einzigartiges Ventil, das durch Lippenkontakt aktiviert wird, sodass nur dann Flüssigkeit aus dem Becher kommt, wenn die Lippen des Kindes auf den Rand gedrückt werden. Zwischen dem Schlucken schließt sich das Ventil automatisch, und Sie müssen sich keine Gedanken mehr über Auslaufen oder Flecken machen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.5

von 5

119

Bewertungen

27/05/2020

Deutschland

Deutschland

Wir sind sehr zufrieden

Altersgerecht, praktisch und schadet den Zähnen nicht

Vorteile

Perfekt erfüllt seine Funktionen und es gibt Ersatzdeckel zum Nachkaufen

Nachteile

Komplex beim Zusammenbau

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher verfasst

17/03/2015

Deutschland

Deutschland

Supertolle Trinklernflasche

Mein Sohn benutz die Flasche (wir haben 3) seit 3 Monaten (er ist jetzt 18 Monate alt). Die Flasche ist super und sehr dicht. Vorausgesetzt man setzt das Silikon-Ventil immer richtig herum ein ; ) Leider haben wir ein Silikon-Ventil verloren bzw ist unauffindbar. Ich würde dieses gern kaufen/nachbestellen, kann es aber nirgends finden. Das ist sehr schade!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF782/00 Erwachsenen- Trinklernbecher verfasst

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17/03/2015

Deutschland

Deutschland

Supertolle Trinklernflasche

Mein Sohn benutz die Flasche (wir haben 3) seit 3 Monaten (er ist jetzt 18 Monate alt). Die Flasche ist super und sehr dicht. Vorausgesetzt man setzt das Silikon-Ventil immer richtig herum ein ; ) Leider haben wir ein Silikon-Ventil verloren bzw ist unauffindbar. Ich würde dieses gern kaufen/nachbestellen, kann es aber nirgends finden. Das ist sehr schade!

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Diese Bewertung wurde für SCF782/00 Erwachsenen- Trinklernbecher verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 77 % der befragten Kinderzahnärzte bestätigen, dass dieser Becher eine gesunde Zahnentwicklung ermöglicht (unabhängige Online-Umfrage, USA, April 2016)

  2. 72 % der befragten Kinderzahnärzte würden die Technologie zur Aktivierung durch Lippenkontakt weiterempfehlen (unabhängige Online-Umfrage, USA, April 2016)