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Eingestellt
SCF782/00
260 ml
260 ml
ab dem 9. Monat
Dieser Becher ohne Trinkschnabel ermöglicht das Trinken am gesamten Rand, genauso wie bei einer normalen Tasse.
Das Design dieses Bechers ohne Trinkschnabel ermöglicht eine gesunde Entwicklung der Zähne.
Dieser Becher ohne Trinkschnabel verfügt über ein einzigartiges Ventil, das durch Lippenkontakt aktiviert wird, sodass nur dann Flüssigkeit aus dem Becher kommt, wenn die Lippen des Kindes auf den Rand gedrückt werden. Zwischen dem Schlucken schließt sich das Ventil automatisch, und Sie müssen sich keine Gedanken mehr über Auslaufen oder Flecken machen.
2.5
von 5
119
Bewertungen
Zebra2478
27/05/2020
Deutschland
Wir sind sehr zufrieden
Altersgerecht, praktisch und schadet den Zähnen nicht
Vorteile
Perfekt erfüllt seine Funktionen und es gibt Ersatzdeckel zum Nachkaufen
Nachteile
Komplex beim Zusammenbau
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Niese
17/03/2015
Deutschland
Supertolle Trinklernflasche
Mein Sohn benutz die Flasche (wir haben 3) seit 3 Monaten (er ist jetzt 18 Monate alt). Die Flasche ist super und sehr dicht. Vorausgesetzt man setzt das Silikon-Ventil immer richtig herum ein ; ) Leider haben wir ein Silikon-Ventil verloren bzw ist unauffindbar. Ich würde dieses gern kaufen/nachbestellen, kann es aber nirgends finden. Das ist sehr schade!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF782/00 Erwachsenen- Trinklernbecher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Lotte123
17/03/2015
Deutschland
Supertolle Trinklernflasche
Mein Sohn benutz die Flasche (wir haben 3) seit 3 Monaten (er ist jetzt 18 Monate alt). Die Flasche ist super und sehr dicht. Vorausgesetzt man setzt das Silikon-Ventil immer richtig herum ein ; ) Leider haben wir ein Silikon-Ventil verloren bzw ist unauffindbar. Ich würde dieses gern kaufen/nachbestellen, kann es aber nirgends finden. Das ist sehr schade!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF782/00 Erwachsenen- Trinklernbecher verfasst
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Diese Bewertung wurde für SCF782/00 Erwachsenen- Trinklernbecher verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
77 % der befragten Kinderzahnärzte bestätigen, dass dieser Becher eine gesunde Zahnentwicklung ermöglicht (unabhängige Online-Umfrage, USA, April 2016)
72 % der befragten Kinderzahnärzte würden die Technologie zur Aktivierung durch Lippenkontakt weiterempfehlen (unabhängige Online-Umfrage, USA, April 2016)