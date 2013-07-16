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Eingestellt
BPA-frei
4.1
von 5
19
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Pachi10
16/07/2013
Österreich
Gutes Produkt, guter Preis
Gute Ausführung, liebes Design, angemessener Preis. Ein rundherum tolles Produkt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Vera09
16/07/2013
Österreich
Ausgezeichnet
Das Design spricht sowohl Mutter als auch Baby an, Lerneffekt ist auch nicht übel. Kinderfreundliche Größe, Farbe und Muster. Pflegeleichtigkeit ist von Vorteil
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ninil72
12/11/2012
Deutschland
sehr schönes Produkt
Schönes kinderfreundliches Design, gut zu reinigen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.