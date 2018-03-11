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Eingestellt

Philips AventFütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten

SCF710/00

4.4
| (9) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Fütterlöffel mit weicher Spitze
Philips Avent Fütterlöffel SCF710/00 für die unterschiedlichen Entwicklungsstufen Ihres Kindes
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Avent Fütterutensilien

Fütterlöffel mit weicher Spitze

0 % BPA

Einfach zu reinigen, spülmaschinenfest

Langer Griff

Langer Griff

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Bewertungen

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4.4

von 5

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Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

11/03/2018

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Top

Mein Baby liebt den Löffel. Er isst mit keinem anderen mehr. Hat bisher keinerlei Verfärbungen.

Diese Bewertung wurde für SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten verfasst

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11/03/2018

Deutschland

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Diese Bewertung wurde für SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten verfasst

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25/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent spoons

I got one of these spoons with a pack of Avent storage pots. It is brilliant and I am seeking out more. The handle is solid and has a good weight. The spoon is shallow so baby can actually eat everything from it. I would recommend these.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Weiche Spitze für USA ausgeschlossen