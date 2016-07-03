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Eingestellt
SCF708/00
Weiß
3.0
von 5
3
Bewertungen
Schu
03/07/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Niedlich und praktisch
Wir hatten schon den Vorgänger, bei dem unsere Tochter die Zahlen am Rand sehr gern mochte. Aber auch die Bilder hier finden ihre Zustimmung. Die Teller sind robust, leicht zu reinigen und rutschen nicht weg.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten verfasst
SasSun
23/08/2012
Nederland
Anti-slip is geweldig! Maar wordt niet meer schoon na een wortelhapje...
Leuk design en de anti-slip onderkant is erg handig. Helaas zijn mijn bordjes nu allebei niet meer wit, maar oranje/rood. Bepaalde hapjes kunnen afgeven (wortel, pompoen, biet) en ik krijg het echt niet schoon!
Diese Bewertung wurde für SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden verfasst
villarefe
01/09/2013
Italia
si è rovinato dopo i primi utilizzi
dopo i primi utilizzi si è staccata la pellicola che copriva il disegno nel fondo del piatto. aggiungo che non ho mai lavato il prodotto in lavastoviglie o con prodotti aggressivi
Diese Bewertung wurde für SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+) verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+) verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.