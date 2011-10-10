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Eingestellt

Philips AventBecher für Kleinkinder

SCF604/11

4.5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Hygiene unterwegs

Dieser Philips Avent Becher für einen schnelleren Getränkefluss eignet sich ideal für aktive Kleinkinder. Er ist erstaunlich tropfsicher, ob beim Schütteln oder Werfen. Dabei ist das Trinken daraus ganz einfach. Der Becher hat einen aufklappbaren Deckel sowie einen praktischen Clip, um ihn am Gürtel oder Kinderwagen zu befestigen.

Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Tropffrei, schn. Nahrungsfl.

Hygiene unterwegs

  • 340 ml

  • ab 18 Monaten, Sport-Trinkschnabel

Tropffreier Trinkschnabel mit patentiertem Ventil

Tropffreier Trinkschnabel mit patentiertem Ventil

Das patentierte Ventil kontrolliert den Getränkefluss und verhindert ein Auslaufen, selbst wenn die Flasche auf dem Kopf steht oder auf der Seite liegt.

Beißfester Trinkschnabel für schnelleren Nahrungsfluss

Beißfester Trinkschnabel für schnelleren Nahrungsfluss

Beißfester Trinkschnabel für schnelleren Nahrungsfluss und ein Becher mit größerem Fassungsvermögen für aktive Kleinkinder

Aufklappbarer Deckel hält den Trinkschnabel sauber

Aufklappbarer Deckel hält den Trinkschnabel sauber

Dank des aufklappbaren Deckels können Sie sicher sein, dass der Trinkschnabel sowohl zu Hause als auch unterwegs immer hygienisch sauber ist.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

10/10/2011

Nederland

Nederland

gebruiksvriendelijk

gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF604/11 Beker voor peuters verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF604/11 Beker voor peuters verfasst

10/05/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses produkt ist top !!!!!!!!

Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF604/11 Toddler Cup verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF604/11 Toddler Cup verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 