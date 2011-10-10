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Eingestellt
Hygiene unterwegs
Dieser Philips Avent Becher für einen schnelleren Getränkefluss eignet sich ideal für aktive Kleinkinder. Er ist erstaunlich tropfsicher, ob beim Schütteln oder Werfen. Dabei ist das Trinken daraus ganz einfach. Der Becher hat einen aufklappbaren Deckel sowie einen praktischen Clip, um ihn am Gürtel oder Kinderwagen zu befestigen.
340 ml
ab 18 Monaten, Sport-Trinkschnabel
Das patentierte Ventil kontrolliert den Getränkefluss und verhindert ein Auslaufen, selbst wenn die Flasche auf dem Kopf steht oder auf der Seite liegt.
Beißfester Trinkschnabel für schnelleren Nahrungsfluss und ein Becher mit größerem Fassungsvermögen für aktive Kleinkinder
Dank des aufklappbaren Deckels können Sie sicher sein, dass der Trinkschnabel sowohl zu Hause als auch unterwegs immer hygienisch sauber ist.
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Marcello
10/10/2011
Nederland
gebruiksvriendelijk
gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF604/11 Beker voor peuters verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF604/11 Beker voor peuters verfasst
mona1110
10/05/2012
Deutschland
Dieses produkt ist top !!!!!!!!
Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF604/11 Toddler Cup verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF604/11 Toddler Cup verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.