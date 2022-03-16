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Philips AventBecher mit Trinkschnabel

SCF551/05

4.2
| (109) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Einfaches Trinken
Dieser Philips AVENT Becher mit Trinkschnabel ist sowohl für das Kind als auch für die Eltern praktisch. Der weiche Silikonschnabel erleichtert das Trinken. Dank weniger Teile ist das Reinigen des Bechers ganz einfach.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Schnabelbecher mit weichem Trinkschnabel für einfaches Trinken

Einfaches Trinken

  • Einfaches Trinken

  • 200 ml

  • ab dem 6. Monat

  • Junge

Für mehr Komfort sind alle Teile spülmaschinenfest

Für mehr Komfort sind alle Teile spülmaschinenfest

.

Silikontrinkschnabel aus einem Stück für einfachen Zusammenbau

Das Ventil ist im Trinkschnabel integriert und stellt sicher, dass der Zusammenbau schnell und stressfrei erfolgt.

Geripptes Behälterdesign für festen Griff

Der Behälter des Schnabelbechers ist mit einem einfachen Griff für kleine Hände ausgestattet.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.2

von 5

109

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

16/03/2022

Deutschland

Deutschland

Rundum ein toller Becher

Der Becher ist super handlich für kleine Kinderhände. Er passt in jegliche Trinkhalterungen (Auto,Kinderwagen,...), was oftmals bei anderen Herstellern nicht der Fall ist. Beim Reinigen des Produkts gibt es ebenfalls nichts auszusetzen. Ganz einfach kann man alle Teile auseinandernehmen, reinigen und später ebenso einfach wieder zusammensetzen. Der Becher ist auslaufsicher . Es ist einfach daraus zu Trinken. Unser Kleiner hat es gleich hinbekommen und trinkt liebend gerne aus dem Becher.

Vorteile

Passt in verschiedene Getränkehalterungen, super für kleine Hände, einfache Reinigung, einfaches Trinken, auslaufsicher

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF551/05 Becher mit Trinkschnabel verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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15/03/2022

Deutschland

Deutschland

Die einzige Trinktasse, die meinem Kind passt!

Ich habe viele Tassen ausprobiert, bis ich Philips Avent bekam. Alle anderen Becher mochte meine Tochter einfach nicht. Sie liebt diesen Becher. Die Tasse ist leicht zu waschen. Sie hat ein süßes Design. Und vor allem kommt nichts dabei heraus. Kann ich nur empfehlen.

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Diese Bewertung wurde für SCF551/03 Becher mit Trinkschnabel verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF551/03 Becher mit Trinkschnabel verfasst

15/03/2022

Deutschland

Deutschland

Toller Trinklernbecher

Wir haben den Becher jetzt ein paar Wochen in Gebrauch und sind mit diesem sehr zufrieden. Äußerst positiv ist: -Der Schnabel des Bechers ist aus Silikon und hat unserem Sohn (7Monate), im Vergleich zu handelsüblichen Schnabelbechern, deutlich das trinken vereinfacht. -Der Becher ist sehr leicht, dadurch kann das Baby ihn selbst gut halten. -Er ist Spülmaschinenfest und generell sehr leicht zu reinigen. Zu bemängeln ist an dem Trinkerlernbecher lediglich, dass sich das Silikon etwas verfärbt hat (vermutlich durch Karottenbrei). Dies hat auf die Nutzung keinerlei negative Auswirkungen. Wir werden uns gerne einen weiteren Becher für unterwegs zulegen.

Vorteile

Spülmaschinenfest, leicht, weicher Schnabel

Nachteile

Silikon verfärbt

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Diese Bewertung wurde für SCF551/05 Becher mit Trinkschnabel verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 