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Neu

Philips Avent Elektrische Milchpumpe Starter SetNatural Care Hands-free, tragbares Gerät

SCF494/21

4.4
| (24) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Mehr Hände. Mehr Zeit für dich.
Dein Baby und deine Zeit sind wertvoll. Mit der tragbaren Philips Avent Natural Care Hands-free Milchpumpe hast du mehr Freiheit im Alltag. Sie wurde entwickelt, um den natürlichen Trinkrhythmus deines Babys widerzuspiegeln, und bietet Leistung in Krankenhausqualität in einem diskreten, auslaufsicheren Design.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Spiegelt den Trinkrhythmus des Babys wider

Mehr Hände. Mehr Zeit für dich.

  • Pumpe in Krankenhausqualität, die den natürlichen Trinkrhythmus des Babys widerspiegelt

  • Durchsichtige Auffangschalen mit integrierter Beleuchtung

  • Dank weniger Teile einfach zu reinigen und zusammenzusetzen

  • Passt 99 % aller Mütter

  • Einzigartiges SkinSense Brustkissen

Die Freiheit, überall abzupumpen

Die Freiheit, überall abzupumpen

Diese erste tragbare Milchpumpe vereint Leistung in Krankenhausqualität mit einem leichten Design, das bequem im BH sitzt. Ob auf dem Sofa, am Schreibtisch oder beim Spaziergang – sie begleitet dich überall. Deine Zeit, deine Entscheidung.

Leistung in Krankenhausqualität, tragbares Design

Leistung in Krankenhausqualität, tragbares Design

Im Gegensatz zu anderen tragbaren Milchpumpen musst du dich nicht zwischen Freiheit und Effektivität entscheiden. Der Motor bietet Leistung in Krankenhausqualität, vergleichbar mit klassischen Milchpumpen, kombiniert mit dem Vorteil eines tragbaren Designs. Wiederaufladbare Akkus ermöglichen diskretes Abpumpen – jederzeit und überall.

Effektives Abpumpen*, da der Trinkrhythmus deines Babys widergespiegelt wird

Effektives Abpumpen*, da der Trinkrhythmus deines Babys widergespiegelt wird

Unsere erste tragbare Milchpumpe spiegelt den natürlichen Trinkrhythmus eines Babys nach und ist bis zu 2x schneller als die meisten anderen tragbaren Milchpumpen**. Schließlich wissen Babys von Natur aus, wie Milch am besten fließt! Wir haben die Milchpumpe entwickelt, um dich bei der Milchgewinnung optimal zu unterstützen und gleichzeitig wertvolle Zeit zu sparen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

24

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

1

14/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpe zur Unterstützung

Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!

Vorteile

Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar verfasst

12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Das Produkt macht mein Leben leichter

Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen

Diese Bewertung wurde für Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar verfasst

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12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort

Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist

Diese Bewertung wurde für Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Effektivität bezieht sich auf die technische Leistung des Produkts

  2. Bezieht sich auf die Frequenz des Pumpens/Saugens.