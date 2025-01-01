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Mit im Dunkeln leuchtendem Knopf
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Ab dem 18. Monat
Extragroße Luftlöcher belüften die Haut Ihres Babys, sodass sie beim Saugen trockener bleibt.
Der extra feste Sauger unterstützt die natürliche Form von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch.
Mit dem im Dunkeln leuchtenden Knopf des ultra air finden Sie den Schnuller Ihres Babys auch ohne das Licht einzuschalten.
4.7
von 5
343
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
Rondolf
01/01/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Schnuller wurde sofort akzeptiert
Saugerform gefällt unseren Kleinen bisher am besten! Auch ist die fluoreszierende Eigenschaft super um in der Nacht den Schnuller leichter zu finden ohne das licht aufzudrehen!
Vorteile
Leuchtet im Dunkeln und Ideale Saugerform
Nachteile
Bisher keine gefunden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF376/17 Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF376/17 Schnuller verfasst
Imo14
28/09/2021
Deutschland
Super Product !
Unsere Tochter liebt es , besonders die Nacht Schnullers. Aber ich möchte gerne Ultra Air 18+ Night kaufen aber ich finde nirgendwo…
Vorteile
Nachts kann man schnell finden
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/21 Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/21 Schnuller verfasst
Gi1256
02/04/2021
Deutschland
Schnuller top jedoch Genderdesign völlig unnötig
Der Schnuller als solches wird super akzeptiert und wir wären sehr gerne bei Philips Avent Ultra Air geblieben... Jedoch ist das Design der Schnuller wirklich zu überdenken. Die aktuelle grün | blaue neutrale Variante ist chronisch ausverkauft. Sodass wir nach dem 8 Versuch neutrale Schnuller zu bekommen, nun nicht die einzigen Eltern sind, die aufgrund der Aufschriften - little Princess oder I love mum, I love dad - leider leider leider zu Schnullern einer anderen Marke gegriffen haben. Sehr schade.
Vorteile
Gute Größe, gute Passform
Nachteile
Genderdesign und Aufschriften sind absolut zu überdenken. Warum gibt es eine Mädchen und eine Jungen Variante? Und warum muss es bei der Mädchenvariante Little Princess und Prinzessin sein? Leudeee, wer sitzt denn hier im Produktdesign?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle 4 Wochen ausgetauscht werden.