SCF359/00
Eine einfache Routine. Von einer Fütterung zur nächsten.
Die zuverlässigste Art zum Erwärmen und Sterilisieren, damit du immer einen Schritt voraus bist. Unser Wasserbad nach Krankenhausstandard erhält wichtige Milchproteine besser, während der intelligente Sensor eine Überhitzung verhindert. Zeit für eine Reinigung? Natürlicher Dampf entfernt 99,9 % der Bakterien**.Alle Vorteile ansehen
Zeit für eine Mahlzeit? Unser Wasserbad in Krankenhausqualität erhält die wichtigen Milchproteine besser, ohne dass dabei die Effizient beeinträchtigt wird. Egal, ob du oder eine andere Betreuungsperson dein Baby füttert – mit dieser bewährten Technologie für das Erwärmen ist das Fläschchen innerhalb von 3 Minuten fertig.*
Nutze für die Reinigung natürlichen Dampf, um 99,9 % der Bakterien abzutöten. Dampf dringt bekannterweise in Ecken und Fugen ein und ist ideal für die vollständige Sterilisierung der Fläschchen, Schnuller oder kleinen Spielzeuge deines Babys – ganz ohne den Einsatz von Chemikalien.
Erwärme Milch in einem Wasserbad wie im Krankenhaus. Diese schonende Technik erhält wichtige Milchproteine besser als andere Methoden, was wichtig für den Aufbau des Immunsystems deines Babys ist. Unsere Technologie fördert sanft und schnell die gesunde Entwicklung deines Babys bei jeder Mahlzeit.
Unsere Erwärmungstechnologie schützt die wertvollen Proteine, die die gesunde Entwicklung deines Babys fördern, durch eine gleichmäßige und konstante Wärmeverteilung. Bei der Erwärmung im Wasserbad müssen Sie sich keine Gedanken über heiße Stellen machen, die zum Verderben der Milch führen können. Dein Baby kann stattdessen jedes Mal gleichmäßig warme, nährstoffreiche Mahlzeiten genießen.
Egal, welche Ausgangstemperatur die Milch hat, unser intelligenter Sensor managt alles für dich. Die Aufwärmzeit wird automatisch durch Erfassen der Ausgangstemperatur der Milch angepasst. Kein Rätselraten. Keine Überhitzung.
Kein Rätselraten mehr. Gestalte das Füttern am Tag und in der Nacht einfacher und sicherer. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, sobald es fertig ist. Fläschchen können bis zu 60 Minuten lang auf Fütterungstemperatur warmgehalten werden.
Egal, ob du zum ersten Mal ein Fläschchen aufwärmst oder dich bereits bestens damit auskennst – unsere Oberfläche mit nur einer Taste ermöglicht jeder Betreuungsperson einfaches Erwärmen und Sterilisieren. Du erhältst bei jedem Vorgang visuelle und akustische Alarme, bevor sich das Gerät automatisch abschaltet.
Unser neues durchsichtige Fenster gestaltet das Vorbereiten des Fläschchens für jeden intuitiv. Nutze es, um den Wasserstand vor dem Erwärmen schnell zu überprüfen und jedes Mal optimale Ergebnisse zu erzielen. Kein Rätselraten. Alles, was du wissen musst, ist direkt vor dir.
Mit einem multifunktionalen Tool, das nur wenig Platz auf der Arbeitsfläche benötigt, sorgst du in deinem Zuhause für Ordnung. Dank des kleinen, aber leistungsstarken Designs kannst du Fläschchen sowie kleine Spielzeuge und Schnuller in einem Durchgang sterilisieren.
Die Reinigung ist genauso einfach wie das Erwärmen und Sterilisieren. Wische den Flaschenwärmer und den Sterilisator mit einem Tuch ab. Über das breite Becken kannst du alle Stellen mühelos erreichen. Der Sterilisatoraufsatz kann bei Bedarf auch in der Spülmaschine gereinigt werden.
Während dein Baby wächst, kannst du sich sicher sein, dass unser Flaschenwärmer mit allen führenden Marken, Materialien und Größen von Babyfläschchen kompatibel ist. Und wenn das Baby so weit ist, kann er auch für Gläschen genutzt werden.
Unsere Dampfsterilisationstechnologie ist die sicherste Methode, um die Gegenstände deines Babys zu desinfizieren. Sie tötet effizient Keime ab und beschädigt keine Materialien, was die Lebensdauer von Artikeln verlängert. Mit dem Sterilisationsaufsatz für kleine Gegenstände kannst du Fläschchen, Schnuller, Ersatzteile und kleines Spielzeug ganz einfach in einem Durchgang sterilisieren.
