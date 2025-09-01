Konzipiert für eine schnelle und einfache Reinigung

Die Reinigung ist genauso einfach wie das Erwärmen und Sterilisieren. Wische den Flaschenwärmer und den Sterilisator mit einem Tuch ab. Über das breite Becken kannst du alle Stellen mühelos erreichen. Der Sterilisatoraufsatz kann bei Bedarf auch in der Spülmaschine gereinigt werden.