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Eingestellt
SCF355/00
Wärmt gleichmäßig, keine heißen Stellen
Wärmt schnell auf
Sanftes Auftauen
Erwärmt auch Babynahrung
Der Flaschenwärmer erwärmt 150 ml Milch in nur 3 Minuten*.
Der Flaschenwärmer erwärmt schnell und gleichmäßig. Durch die kontinuierliche Zirkulation der Milch beim Erwärmen werden heiße Stellen verhindert.
Der Flaschenwärmer verfügt über eine praktische Auftaufunktion. Sicherer als Auftauen in der Mikrowelle und komfortabler als die Verwendung von Wasser. Wählen Sie einfach diese Funktion zum Auftauen gefrorener Milch oder Babynahrung aus.
Auszeichnungen
3.4
von 5
114
Bewertungen
SandraR
15/02/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Das Produckt funktioniert Perfekt
Es ist schnell,braucht wenig Platz und leiser.Ich bin sehr zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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HG77
10/12/2020
Österreich
Gleichmäßiges Erwärmen von Babymilch und Nahrung
Das Gerät macht alles was man erwartet. Die Babymilch und Nahrung wird gleichmäßig erwärmt. Mit fortdauernder Verwendung ist es auch kein Problem mehr die Zeit einzuschätzen bis die gewünschte Temperatur erreicht wurde. Ideal ist es immer die gleichen Temperaturstufen und die gleichen Mengen zu verwenden, um die optimale Dauer nicht jedes mal nachschlagen zu müssen. Auch die Auftaufunktion von Gefrorenen ist hilfreich, es dauert aber bei der empfohlenen Temperaturstufe sehr lange. Deshalb bin ich dazu übergegangen die Temperatur zu erhöhen, nachdem das Gefrorene etwas aufgetaut ist.
Vorteile
Erwärmt gleichmäßig
Nachteile
Keine Ausschaltautomatik
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Diese Bewertung wurde für SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer verfasst
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jemifee
24/11/2020
Österreich
Funktioniert perfekt!
Wir benutzen ihr für Fläschchen, zum auftauen, wärmen und warm stellen - funktioniert alles einfach tadellos!
Vorteile
schonend erwärmen, auftauen, warmstellen
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Bei =< 150 ml Milch bei einer Temperatur von 20 °C in einer Philips Avent Klassik-/Natural-Flasche von 260 ml.
Philips Avent Milchaufbewahrungsbeutel sowie Philips Avent 60 ml Flaschen können in diesem Flaschenwärmer nicht verwendet werden.