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  • Unser schnellster elektrischer Flaschenwärmer
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Eingestellt

Philips AventSchneller Flaschenwärmer

SCF355/00

3.4
| (114) Bewertungen

1 Auszeichnung

Unser schnellster elektrischer Flaschenwärmer
An Tagen, an denen Sie alle Hände voll zu tun haben, wärmt dieser Flaschenwärmer von Philips Avent Ihre Milch in nur 3 Minuten schnell und gleichmäßig auf. Neben der einfachen Handhabung verfügt er über eine praktische integrierte Auftaufunktion und kann auch zum Erwärmen von Babynahrung genutzt werden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Wärmt schnell und gleichmäßig Ihre Milch auf

Unser schnellster elektrischer Flaschenwärmer

  • Wärmt gleichmäßig, keine heißen Stellen

  • Wärmt schnell auf

  • Sanftes Auftauen

  • Erwärmt auch Babynahrung

Erwärmt Flaschen in 3 Minuten

Erwärmt Flaschen in 3 Minuten

Der Flaschenwärmer erwärmt 150 ml Milch in nur 3 Minuten*.

Wärmt schnell und gleichmäßig

Wärmt schnell und gleichmäßig

Der Flaschenwärmer erwärmt schnell und gleichmäßig. Durch die kontinuierliche Zirkulation der Milch beim Erwärmen werden heiße Stellen verhindert.

Sanfte Auftaufunktion für Babyflaschen

Sanfte Auftaufunktion für Babyflaschen

Der Flaschenwärmer verfügt über eine praktische Auftaufunktion. Sicherer als Auftauen in der Mikrowelle und komfortabler als die Verwendung von Wasser. Wählen Sie einfach diese Funktion zum Auftauen gefrorener Milch oder Babynahrung aus.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612383

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

114

Bewertungen

15/02/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Das Produckt funktioniert Perfekt

Es ist schnell,braucht wenig Platz und leiser.Ich bin sehr zufrieden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer verfasst

10/12/2020

Österreich

Österreich

Gleichmäßiges Erwärmen von Babymilch und Nahrung

Das Gerät macht alles was man erwartet. Die Babymilch und Nahrung wird gleichmäßig erwärmt. Mit fortdauernder Verwendung ist es auch kein Problem mehr die Zeit einzuschätzen bis die gewünschte Temperatur erreicht wurde. Ideal ist es immer die gleichen Temperaturstufen und die gleichen Mengen zu verwenden, um die optimale Dauer nicht jedes mal nachschlagen zu müssen. Auch die Auftaufunktion von Gefrorenen ist hilfreich, es dauert aber bei der empfohlenen Temperaturstufe sehr lange. Deshalb bin ich dazu übergegangen die Temperatur zu erhöhen, nachdem das Gefrorene etwas aufgetaut ist.

Vorteile

Erwärmt gleichmäßig

Nachteile

Keine Ausschaltautomatik

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer verfasst

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24/11/2020

Österreich

Österreich

Funktioniert perfekt!

Wir benutzen ihr für Fläschchen, zum auftauen, wärmen und warm stellen - funktioniert alles einfach tadellos!

Vorteile

schonend erwärmen, auftauen, warmstellen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Bei =&lt; 150 ml Milch bei einer Temperatur von 20 °C in einer Philips Avent Klassik-/Natural-Flasche von 260 ml.

  2. Philips Avent Milchaufbewahrungsbeutel sowie Philips Avent 60 ml Flaschen können in diesem Flaschenwärmer nicht verwendet werden.