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  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
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Philips Avent ultra airSchnuller

SCF349/24

4.7
| (308) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
Beruhigung mit frischer Luft. Der Philips Avent ultra air Schnuller verfügt über extra große Luftlöcher, um die Haut Ihres Babys trocken zu halten. Er verfügt über einen extra festen Sauger für wachsende Zähne und Zahnfleisch. Erhältlich in verschiedenen Farben und Designs.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Zur Beruhigung zahnender Babys entwickelt

Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen

  • Extra fester Sauger

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

  • Ab den 18. Monat

Lässt Babys Haut atmen

Lässt Babys Haut atmen

Extragroße Luftlöcher belüften die Haut Ihres Babys, sodass sie beim Saugen trockener bleibt.

Extra fester Sauger

Extra fester Sauger

Der extra feste Sauger unterstützt die natürliche Form von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch.

Sauger aus 100% lebensmitteltauglichem Silikon

Sauger aus 100% lebensmitteltauglichem Silikon

Wir entscheiden uns bei unseren ultra soft und ultra air Saugern bewusst für Silikonmaterial, da es ein sicheres und reaktionsträges Material ist. Es ist in medizinischen Anwendungen weit verbreitet und frei von gefährlichen Chemikalien, endokrinen Wirkstoffen (z.B. BPA) und Allergenen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

308

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

07/11/2025

Deutschland

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Der Philips Schnuller SCF349/58 hat meine Erwartungen wirklich übertroffen. Die Qualität ist hervorragend - das Material fühlt sich weich und angenehm an, und gleichzeitig ist der Schnuller sehr robust. Besonders gut gefällt mir die ergonomische Form, die perfekt im Mund sitzt und meinem Baby sofort gefallen hat. Auch das Design ist modern und ansprechend und die Reinigung geht super einfach - eir großer Pluspunkt im Alltag! Seit wir diesen Schnuller benutzen, wirkt mein Baby viel entspannter, und er fällt auch nicht ständig heraus wie andere Modelle.

Vorteile

Schön

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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26/10/2025

Deutschland

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Tolles Produkt

Wir durften dieses Produkt testen meine Tochter war super begeistert,vor allem die Kindgerechte Motive diese tolle Fareb sie bliebt diesen Schnuller.Es gehört ab sofort zu ihrem lieblingsschnuller.Er ist perfekt im Mund und ist super angenehm beim saugen sie liebt ihn einfach. Vielen Dank das wir diese tolle Erfahrung machen durften es ist definitiv sein Kauf wert und vorallem Empfehlenswert

Vorteile

Farbe Muster leicht gute passform

Nachteile

Gibt es nicht

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Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst

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22/10/2025

Deutschland

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Perfekter Schnuller für Kleinkinder

Super Schnuller! Mein Kleiner ist über 18 Monate alt und kommt mit diesem Schnuller total gut klar. Er ist schön leicht, sitzt angenehm im Mund und lässt genug Luft an die Haut – keine Abdrücke oder gereizte Stellen mehr. Das Design ist auch echt süß und die Reinigung geht schnell und unkompliziert. Man merkt einfach, dass hier an alles gedacht wurde. Würde ich jederzeit wieder nehmen!

Vorteile

Passt perfekt, Einfache Reinigung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle 4 Wochen ausgetauscht werden.