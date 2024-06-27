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1 Becher
150 ml
ab dem 6. Monat
Lerngriffe erleichtern es dem Kleinkind, den Becher zu halten und selbstständig zu trinken. Die Griffe sind speziell für kleine Hände geformt und dank Gummimaterial rutschfest.
Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Wenn es also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch die Milch.
Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.
4.9
von 5
27
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
anna98
27/06/2024
Deutschland
Teil der Aktion
fantastisches Produkt
Der Philips Avent Natural Response Trinklernbecher SCF263/61 ist ein fantastisches Produkt, das meinem Kind geholfen hat, den Übergang vom Fläschchen zum Becher problemlos zu meistern. Die innovative natürliche Trinköffnung ermöglicht es meinem Kind, in seinem eigenen Tempo zu trinken, was das Risiko des Verschüttens deutlich reduziert. Das Design des Bechers ist sehr durchdacht. Er liegt perfekt in den kleinen Händen meines Kindes, was das selbstständige Trinken fördert. Die Reinigung des Bechers ist unkompliziert, da er spülmaschinenfest ist, was im hektischen Alltag sehr praktisch ist. Ein weiteres Plus ist die Robustheit des Bechers und es ist somit auch ideal für unterwegs.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher verfasst
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Sarah Blabla
26/06/2024
Deutschland
Teil der Aktion
Baby-Trinkflasche
Ich nutze diese Trinkflasche gerne für die Nacht, da sie nicht zu sehr ausläuft, wenn das Kleinkind sich selbst bedient. Ich bin sehr zu zufrieden damit. Einziges Manko, das Volumen könnte etwas größer sein.
Vorteile
Läuft nicht aus
Nachteile
Zu klein
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Steffi2121
20/06/2024
Deutschland
Teil der Aktion
Super Trinklernflasche
Ich finde die Trinklernflasche super, weil unser Sohn sofort alleine getrunken hat. Die Füllmenge ist genau richtig. Die Griffe an den Seiten sind schön handlich. Das Mundstück ist schön weich und daher super für den Start geeignet. Wäre super wenn es dazu noch mehr Aufsätze geben würde mit anderen Mundstück. Die Flasche ist sonst echt super. Tolles Design. Einfach weiterzuempfehlen.
Vorteile
Handlich
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Diese Bewertung wurde für Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011