Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Jetzt anmelden
Erhalte vorzeitigen Zugang zum Black Friday sale
10
T
Tage
20
Std.
Stunden
36
Min.
Minuten
44
Sek.
Sekunden
Eingestellt
Ultraweicher Schnuller für die empfindliche Haut Ihres Babys
Schonen Sie mit dem Philips Avent ultra soft Schnuller die empfindliche Haut Ihres Babys. Unser superweiches*, flexibles Saugerschild passt sich der Wangenform Ihres Babys an und sorgt so für ein beruhigenderes Gefühl mit weniger Abdrücken und Hautreizungen.
Ultraweich und flexibel
0 bis 6 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Empfindliche Haut braucht besondere Pflege. Dank unserer Saugerschildtechnologie folgt dieser Schnuller der natürlichen Gesichtsform deines Babys für einen bequemen Sitz mit weniger Abdrücken und Hautreizungen.
Unser abgerundetes Saugerschild minimiert den sanften Druck für ein angenehmes Saugerlebnis, und es schont die Wangen deines Kindes.
Wir haben Mütter gefragt, wie ihre Kinder auf unsere strukturierten Silikonsauger reagieren. 98 % gaben an, dass ihr Baby die Philips Avent ultra soft und ultra air Schnuller akzeptiert.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.7
von 5
732
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
Jack.e
29/09/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Artikel erfüllt alle Anforderungen
Wir sind sehr zufrieden, unsere Tochter hat den Schnuller auch gleich angenommen. Mir hat sehr gut gefallen, dass durch das Schild genügend Luft kommt. In der praktischen Aufbewahrungsbox ist auch eine schnelle und unkomplizierte Sterelisation möglich. Auch optisch sehen sie sehr süß aus und sind mal nicht rosa ;)
Vorteile
zwei Schnuller in praktischer Box
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF091/41 ultra soft verfasst
Datum der Benutzung 2025-08-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF091/41 ultra soft verfasst
Datum der Benutzung 2025-08-29
Lelulu
23/09/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Soft
Ich mag das schlichte Design sehr, es ist zeitlos und nicht klischeehaft blau oder rosa. Mein Kind hat die Schnuller super akzeptiert, mir gefällt auch, dass das Mundstück nicht so hart ist.
Vorteile
Weich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF093/05 ultra soft verfasst
Datum der Benutzung 2025-08-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF093/05 ultra soft verfasst
Datum der Benutzung 2025-08-23
HeAkRu
20/09/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Qualität, die überzeugt
Ich habe im Laufe der Zeit viele verschiedene Schnuller ausprobiert, doch keiner konnte mich so überzeugen wie der Philips Avent Ultra Soft. Mein Baby hat ihn vom ersten Moment an akzeptiert und wirkt damit deutlich entspannter. Das Silikon ist extrem weich, fühlt sich hochwertig an und ist selbstverständlich frei von Schadstoffen – das gibt mir ein gutes Gefühl. Besonders schätze ich die Form: Sie sitzt perfekt, hinterlässt keine Druckstellen und kann dank der Symmetrie gar nicht falsch herum im Mund landen. Auch die Reinigung geht kinderleicht – ob abkochen oder in den Sterilisator legen, es klappt schnell und unkompliziert. Sehr praktisch finde ich zudem die kleine Box, die sich ideal für unterwegs eignet. So bleibt der Schnuller hygienisch aufbewahrt und ich muss mir keine Sorgen machen. Unterm Strich ist dieser Schnuller für uns die beste Lösung – hochwertig, gut durchdacht und absolut empfehlenswert für alle Eltern, die Wert auf Qualität legen.
Vorteile
Material, Box, Form
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF091/41 ultra soft verfasst
Datum der Benutzung 2025-05-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF091/41 ultra soft verfasst
Datum der Benutzung 2025-05-20
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
In Zusammenarbeit mit Gesundheitsexperten und Müttern entwickelt
Verbrauchertests in den USA von 2016 bis 2017 zeigen eine durchschnittliche Annahme des strukturierten Philips Avent Saugers von 98 %, der für unsere ultra air und ultra soft Schnuller verwendet wird.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Die weltweit führende Schnullermarke
Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.
Laut einer unabhängigen Studie in den USA im Februar 2017 empfinden 85 % der befragten Mütter diesen Schnuller als weicher als acht vergleichbare Modelle anderer führender Marken.