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Eingestellt
Für mehr Komfort
6 bis 18 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.
Sie können darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden Ihres Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.*
Mit unseren Sicherheitsringen können Sie den Schnuller Ihres Babys jederzeit einfach entfernen. Sogar kleine Hände können danach greifen!
4.8
von 5
168
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
TomBee
21/01/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Funktioniert genauso, wie erwartet !
[Employee of philipsglobal] Der Artikel war ein Wunsch meiner Tochter für den ersten Nachwuchs. Sie hatte bereits von vielen Gleichgesinnten gehört, dass die Philips Babypalette bei den "Nutzern" sehr gut ankommt, daher hatte ich ihr zu Weihnachten fast das "komplette Programm" incl Babyphone "mit Sterrnenhimmel" geschenkt. Die Flaschen kommen erst in 3 Monaten zum Einsatz, die "Suts" (dänisch Schnuller) hingegen sind dafür täglich mit grossem Erfolg im Gebrauch.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF170/22 Klassischer Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Kitty575
12/05/2020
United Kingdom
Amazing
This product is amazing! Teat is really soft and will soothe anyone!
Vorteile
Always will buy as great for anyone
Nachteile
Na
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF182/34 Classic soother verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF182/34 Classic soother verfasst
Channylouise96
05/07/2019
United Kingdom
Teil der Aktion
Great dummies cute little designs nice colours
Thought these were really great little dummies I love the shape of them and the size easy for children to hold and grip I also love the cute little pictures which they have in them and the colours are really nice too very noticeable which helps them be easier to find
Vorteile
Great size easy for kids to handle nice notable colours easy to spot if they get lost cute little pictures which keep the kids entertained
Nachteile
Nothing
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Diese Bewertung wurde für SCF169/37 Classic soother verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Die weltweit führende Schnullermarke
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.
Hersteller des Jahres 2014