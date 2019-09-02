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Eingestellt
SCF176/28
Mit Ring, der im Dunkeln leuchtet
0 bis 6 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Wir wissen, wie wichtig es ist, dass Ihr Kind schnell wieder einschläft. Dank unseres einzigartigen, im Dunkeln leuchtenden Sicherheitsrings finden Sie diesen Schnuller schnell wieder, ohne das Licht einschalten zu müssen.*
Babys wissen, was Sie möchten! Wir haben Mütter gefragt, wie Ihre Kinder auf Philips Avent Sauger reagieren und 9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an.*
Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.
3.4
von 5
30
Bewertungen
GinaP
02/09/2019
Deutschland
Leuchtet noch lange im dunkeln.
Ich habe das Produkt vor einigen Wochen zum testen zur Verfügung gestellt bekommen. Mein Kind hat nicht lange gebraucht um sich an den neuen Schnuller zu gewöhnen da wir mehrere Produkte von Avent haben. Ich kann es nur empfehlen, da es einem Nachts das Suchen erleichtert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF176/18 Schnuller für die Nacht verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF176/18 Schnuller für die Nacht verfasst
Nuna
02/09/2019
Deutschland
Leuchtet noch lange im dunkeln.
Ich habe das Produkt vor einigen Wochen zum testen zur Verfügung gestellt bekommen. Mein Kind hat nicht lange gebraucht um sich an den neuen Schnuller zu gewöhnen da wir mehrere Produkte von Avent haben. Ich kann es nur empfehlen, da es einem Nachts das Suchen erleichtert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF176/18 Schnuller für die Nacht verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF176/18 Schnuller für die Nacht verfasst
engelmitkanten
25/01/2013
Deutschland
nicht mehr ohne
Wir sind super zufrieden mit den Schnullern. Entgegen der ersten Bewertung haben unsere Schnuller zwei Aussparungen wie die normalen Avent Schnuller auch. Klar lässt die leuchtkraft nach einer weile nach aber für die unruhige Einschlafphase reicht es allemal.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF176/18 Schnuller für die Nacht verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF176/18 Schnuller für die Nacht verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Halten Sie den Leuchtring vor der Verwendung unter eine Lichtquelle.
Online mit 100 Müttern getestet, Vereinigtes Königreich 2012
Die weltweit führende Schnullermarke
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.
Hersteller des Jahres 2014