Ein einfaches Verfahren

Der Behälter wird mit einer Hand über den Brustwarzenhof gehalten. Mit einer 5-ml-Spritze wird Luft aus dem Behälter entzogen, sodass die Brustwarze hinein gesaugt werden kann. Die Benutzerin kann die Saugkraft kontrollieren und so fest an der Brustwarze ziehen, wie es angenehm ist. Wenn die Brustwarze herausgezogen wurde, kann die Benutzerin, nachdem sie die Spritze sorgfältig vom Ventil getrennt hat, ihre normalen Aktivitäten fortsetzen und die Niplette diskret im BH tragen. Die anfängliche Verwendung wird so oft wie möglich empfohlen*.