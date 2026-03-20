Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 €
30 Tage Rückgaberecht
Schnuller
Alle Serien
Philips Avent Schnuller ultra soft für die Nacht
Support
SCF094/02
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Benutzerhandbuch
Alle (11)
Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
Ich habe Neuigkeiten über Schnuller und BPA gelesen – wie überprüfen Sie, dass Philips Avent Schnuller BPA-frei sind?
Wie entferne ich Wasser aus einem Philips Avent Schnuller?
Wie überprüfe ich die Sicherheit meines Philips Avent Schnullers
Sind die Philips Avent Altersvorgaben wichtig?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter