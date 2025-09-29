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Ultraweich und flexibel
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
0 bis 6 Monate
Die Haut deines Babys braucht besondere Pflege. Dank unserer Saugerschildtechnologie folgt dieser Schnuller der natürlichen Gesichtsform deines Babys für weniger Abdrücke und Hautreizungen.
Wir haben Eltern gefragt, wie ihre Kinder auf unsere strukturierten Silikonsauger reagieren. 98% gaben an, dass ihr Baby die Philips Avent ultra soft und ultra air Schnuller akzeptiert.
Unser abgerundetes Saugerschild minimiert den Druck auf die Wangen deines Babys und schont so zusätzlich die zarte Haut.
4.7
von 5
733
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
Jack.e
29/09/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Artikel erfüllt alle Anforderungen
Wir sind sehr zufrieden, unsere Tochter hat den Schnuller auch gleich angenommen. Mir hat sehr gut gefallen, dass durch das Schild genügend Luft kommt. In der praktischen Aufbewahrungsbox ist auch eine schnelle und unkomplizierte Sterelisation möglich. Auch optisch sehen sie sehr süß aus und sind mal nicht rosa ;)
Vorteile
zwei Schnuller in praktischer Box
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF091/41 ultra soft verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF091/41 ultra soft verfasst
Lelulu
23/09/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Soft
Ich mag das schlichte Design sehr, es ist zeitlos und nicht klischeehaft blau oder rosa. Mein Kind hat die Schnuller super akzeptiert, mir gefällt auch, dass das Mundstück nicht so hart ist.
Vorteile
Weich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF093/05 ultra soft verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF093/05 ultra soft verfasst
HeAkRu
20/09/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Qualität, die überzeugt
Ich habe im Laufe der Zeit viele verschiedene Schnuller ausprobiert, doch keiner konnte mich so überzeugen wie der Philips Avent Ultra Soft. Mein Baby hat ihn vom ersten Moment an akzeptiert und wirkt damit deutlich entspannter. Das Silikon ist extrem weich, fühlt sich hochwertig an und ist selbstverständlich frei von Schadstoffen – das gibt mir ein gutes Gefühl. Besonders schätze ich die Form: Sie sitzt perfekt, hinterlässt keine Druckstellen und kann dank der Symmetrie gar nicht falsch herum im Mund landen. Auch die Reinigung geht kinderleicht – ob abkochen oder in den Sterilisator legen, es klappt schnell und unkompliziert. Sehr praktisch finde ich zudem die kleine Box, die sich ideal für unterwegs eignet. So bleibt der Schnuller hygienisch aufbewahrt und ich muss mir keine Sorgen machen. Unterm Strich ist dieser Schnuller für uns die beste Lösung – hochwertig, gut durchdacht und absolut empfehlenswert für alle Eltern, die Wert auf Qualität legen.
Vorteile
Material, Box, Form
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF091/41 ultra soft verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF091/41 ultra soft verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Verbrauchertests in den USA von 2016 bis 2017 zeigen eine durchschnittliche Annahme des strukturierten Philips Avent Saugers (der für unsere ultra air und ultra soft Schnuller verwendet wird) von 98%.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle 4 Wochen ausgetauscht werden.