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Lässt die Haut deines Babys atmen
BPA-frei
Doppelpack, 80 % pflanzenbasiert*
0 bis 6 Monate
Löcher im Saugerschild lassen Luft an die Haut deines Babys, sodass sie trocken bleibt. Dieser ultimative Tragekomfort hilft deinem Baby sich zu beruhigen.
Unsere kiefergerecht geformten Sauger sind speziell aus weichem Silikon konzipiert, um die natürlichen Bewegungen der Mundmuskeln zu unterstützen und so das Risiko einer Zahnfehlstellung (Malokklusion) zu reduzieren. Der enge Hals des Saugers soll den Druck zwischen Zunge und Gaumen verringern. Philips Avent ultra Schnuller wurden von der Oral Health Foundation unabhängig akkreditiert. Sie bestehen zu 100 % aus lebensmittelechtem Silikon, sind haltbarer und langlebiger als Gummisauger (Latex) und frei von BPA, BPS, Phthalat, PVC und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Unsere strukturierten Silikonsauger imitieren das Gefühl der mütterlichen Brust. Als wir Eltern fragten, wie ihre Kleinen darauf reagieren, gaben durchschnittlich 98 % an, dass ihre Babys die Philips Avent ultra Schnuller akzeptieren.
4.7
von 5
682
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
Binki
21/12/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Schnuller
Was kann man über einen Schnuller für eine Bewertung schreiben. Mein Sohn liebt die Schnuller von Avent (Phillips).
Vorteile
Super Qualität des Schnullers
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/01 Schnuller verfasst
Date of Use 2021-12-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/01 Schnuller verfasst
Date of Use 2021-12-21
Mommyoftwogirls
10/08/2022
Deutschland
Perfekt
Der lieblingsschnuller meiner Tochter! Wir gehen nirgends ohne hin
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst
Date of Use 2021-07-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst
Date of Use 2021-07-10
Joyleen
05/09/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gewohnte Qualität in schickem Design
Unser Sohn benutzt seit Geburt die Schuller von Philips Avent und wir sind damit sehr zufrieden. Die Ultra Air Schnuller finde ich aber immer noch am besten, da sie nicht zu groß sind, gut belüften und auch kopfüber noch richtig im Mund sitzen. Das neue Design gefällt mir besonders gut.
Vorteile
Gute Belüftung, auch kopfüber tragbar
Nachteile
Keine Schutzhülle vorhanden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst
Date of Use 2021-05-05
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst
Date of Use 2021-05-05
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Hartplastikteile, ausgenommen Silikonsauger (Massenbilanzansatz)
Basierend auf den Ergebnissen des US-Verbrauchertests (2023, n = 201).
Ein US-Verbrauchertest aus dem Jahr 2023 bestätigt, dass der strukturierte Philips Avent Sauger unserer ultra Schnuller eine Akzeptanz von 98 % aufweist (n=201).
Im Vergleich zu herkömmlichen Sterilisationsmethoden (Abkochen) für Schnuller.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller nach vierwöchigem Gebrauch ausgetauscht werden.