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  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
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Philips Avent ultra airSchnuller

SCF085/01

4.7
| (682) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
Beruhigung mit frischer Luft. Der Philips Avent ultra air Schnuller verfügt über extra große Luftlöcher, um die Haut Ihres Babys trocken zu halten. Erhältlich in verschiedenen Farben und Designs.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Extra-große Luftlöcher für ein beruhigenderes Gefühl

Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen

  • Lässt die Haut Ihres Babys atmen

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

  • 0 bis 6 Monate

Lässt Babys Haut atmen

Lässt Babys Haut atmen

Extragroße Luftlöcher belüften die Haut Ihres Babys, sodass sie beim Saugen trockener bleibt.

Beliebt bei Babys weltweit*

Beliebt bei Babys weltweit*

Wir haben Mütter gefragt, wie ihre Kinder auf unsere strukturierten Silikonsauger reagieren. 98 % gaben an, dass ihr Baby die Philips Avent ultra soft und ultra air Schnuller akzeptiert.

Sauger aus 100% lebensmitteltauglichem Silikon

Sauger aus 100% lebensmitteltauglichem Silikon

Wir entscheiden uns bei unseren ultra soft und ultra air Saugern bewusst für Silikonmaterial, da es ein sicheres und reaktionsträges Material ist. Es ist in medizinischen Anwendungen weit verbreitet und frei von gefährlichen Chemikalien, endokrinen Wirkstoffen (z.B. BPA) und Allergenen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

682

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

21/12/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Schnuller

Was kann man über einen Schnuller für eine Bewertung schreiben. Mein Sohn liebt die Schnuller von Avent (Phillips).

Vorteile

Super Qualität des Schnullers

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/01 Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/01 Schnuller verfasst

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Der lieblingsschnuller meiner Tochter! Wir gehen nirgends ohne hin

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst

05/09/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gewohnte Qualität in schickem Design

Unser Sohn benutzt seit Geburt die Schuller von Philips Avent und wir sind damit sehr zufrieden. Die Ultra Air Schnuller finde ich aber immer noch am besten, da sie nicht zu groß sind, gut belüften und auch kopfüber noch richtig im Mund sitzen. Das neue Design gefällt mir besonders gut.

Vorteile

Gute Belüftung, auch kopfüber tragbar

Nachteile

Keine Schutzhülle vorhanden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Verbrauchertests in den USA von 2016 bis 2017 zeigen eine durchschnittliche Annahme des strukturierten Philips Avent Saugers (der für unsere ultra air und ultra soft Schnuller verwendet wird) von 98%.

  2. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle 4 Wochen ausgetauscht werden.

  3. Die weltweit führende Schnullermarke