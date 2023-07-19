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-10% Rabatt mit Kode: WBFW26

Philips Avent Natural ResponseKleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

SCD878/11

4.3
| (18) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
Der Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. So kann dein Baby in seinem individuellen Rhythmus saugen, schlucken und atmen – genau wie beim Stillen. Dadurch lassen sich Stillen und Flaschenernährung einfach kombinieren.
Alle Vorteile anzeigen

Sparen 10%

WBFW26
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ein Sauger, der wie eine Brust funktioniert.

Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys

  • 3 Flaschen (1x 120ml, 2x 240ml)

  • ultra soft Schnuller

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger

Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination von Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Wenn dein Baby also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch der Milchfluss.

Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.

Technische Daten

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4.3

von 5

18

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

19/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Quailität

Ich finde die Glas Fläschchen einfach toll. Die Form sowie die 2 unterschiedlichen Größen sind sehr gut gemacht. Die Fläschchen sind aus Glas und absolut nicht rutschig sie bleiben auch nach dem spülen schön griffig. Ich persönlich finde es sehr gut das sie aus Glas sind denn sie ziehen so die Gerüche nicht an, egal ob von der Babymilch oder vom Spülmittel nach dem abwaschen. Die Plastikhaube die als Auslaufschutz dient ist auch sehr stabil und lässt sich dank der Einkerbung sehr leicht öffnen. Auf jeder Flasche sind die ml angegeben was das portionieren der Babynahrung erleichtert. Ich bin von diesem Fläschchen Set überzeugt da es mich von seiner Qualität her begeistert hat. Trotz das die Fläschchen aus Glas sind liegen sie nicht schwer in der Hand.

Vorteile

Da das Material Glas ist nimmt es keine Gerüche auf sowie es die Plsatikfläschchen tun.

Nachteile

Keine, alles bestens

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene verfasst

18/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

DasFlaschenSet Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas ist perfekt geeignet für unseren Kleinen , da es leider mit dem Stillen nach dem Kaiserschnitt nicht so richtig klappt , bin ich froh gleich diese Flaschen benutzt zu haben und damit ohne Probleme die erste aufregende Zeit mit dem Kleinen gemeistert habe. Ich kann die Fläschchen wärmsten empfehlen.

Vorteile

Größe, Sauger, Material

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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14/07/2023

Deutschland

Deutschland

Ich bin super zufrieden

Ich finde dieses Flaschen-Set wirklich toll. Meine kleine Maus nimmt sie super an. Leider muss ich immer mal zwischen Stillen und Flaschenfütterung wechseln und das klappt mit diesen Flaschen wirklich toll. Das habe ich so nicht erwartet und überrascht mich sehr. Die Qualität und das Design der Flaschen machen auch wirklich was her. Ich bin etwas skeptisch was die Nutzung von Plasteflaschen angeht, umso schöner, dass es sich hier um Glasflaschen handelt. Diese kann man ohne schlechtes Gewissen nutzen. Ich bin super zufrieden und würde die Flaschen wirklich weiter empfehlen.

Vorteile

Akzeptanz vom Baby, Qualität, Innovativ, Glasflaschen

Nachteile

Meckern auf hohem Niveau und nur wenn ich etwas finden muss --> die Flaschen sind recht schwer

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011