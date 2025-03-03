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Philips Avent Natural Response Großes Flaschen-Set für Neugeborene
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Wie erleichtert der Natural Response-Sauger den Wechsel beim Stillen?
Was sind die Vorteile des neuen Natural Response-Saugers?
Kann ich die Natural Response Sauger mit den original Natural Flaschen verwenden?
Wie unterscheidet sich der Natural Response-Sauger vom original Natural-Sauger?
Wie kann ich die Unterschiede zwischen Natural und Natural Response Saugern erkennen?
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