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3 Flaschen
Flaschenbürste
Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.
Jedes Baby trinkt anders und entwickelt sich in seinem eigenen Rhythmus. Deshalb haben wir eine Reihe von Saugern entwickelt, damit du den perfekten Sauger für dein Baby auswählen kannst. Alle Natural Response Sauger bestehen aus weichem Silikon.
Wir haben auf ein System umgestellt, das auf Flussgeschwindigkeit basiert. Beginne mit dem Sauger, der mit der Flasche geliefert wird. Versuche eine niedrigere Durchflussrate, wenn Milch aus dem Mund des Babys läuft oder wenn das Baby die Milch ausspuckt. Versuche eine höhere Durchflussrate, wenn dein Baby mit dem Sauger spielt, anstatt zu trinken, oder wenn es frustriert scheint. Bei dieser Erneuerung erhältst du möglicherweise beide Packungsstile.
4.8
von 5
204
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Smvasina
14/03/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Einfach ein tolles Set
Ich liebe die Flaschen von Avent. Und noch mehr liebt sie mein Kind. Es ist ein sehr, sehr hübsches Set, was man auch gut verschenken kann.
Vorteile
Baby nimmt die Flasche gut an.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response Set für die Nacht SCD838/17 Baby-Geschenkset verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response Set für die Nacht SCD838/17 Baby-Geschenkset verfasst
Links00
05/03/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Nützliches Set
Das Set gefällt mir sehr gut, da mein Baby 4 Monate sowohl Flasche als auch Schnuller sofort angenommen hat. Die Funktion mit den leuchtenden Set ist sehr hilfreich um im dunkeln sofort zu erkennen wo z.B. der Schnuller gerade ist.
Vorteile
Saugrhytmus und leuchten in der Nacht
Nachteile
Flasche aus Plastik
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response Set für die Nacht SCD838/17 Baby-Geschenkset verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Easy2212
01/03/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr hochwertiges Produkt
Meine kleine Tocher und ich haben das Philips Natural Response Set für die Nacht ausprobiert. Das Set besteht aus einem einer Trinkflasche für Babys im Alter von 3 bis 6 Monaten unf einem Schnuller. Das besondere an dieser Version für die Nacht ist, dass sowohl die Flasche als auch der Schnuller in der Nacht etwas leuchten. Meine Tochter hat beide Produkt sehr gut angenommen. Die Nächte waren ruhig und nach dem Geben der Flasche ist sie auch direkt wieder eingeschlafen. Ich finde die Idee mit den leuchtenden Stellen sehr innovativ. So findet man vor allem den Schnuller in der Nacht schneller, wenn er mal "weg" ist.
Vorteile
Leuchtend, einfache Reinigung, hochwertige Materialien
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response Set für die Nacht SCD838/17 Baby-Geschenkset verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011
Bürstenfarbe kann abweichen. Bild dient nur als Referenz.