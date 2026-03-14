Als Vater bin ich wirklich begeistert von dem Philips AVENT Baby Geschenkset. Sowohl die Flasche als auch der Schnuller wurden von meiner Tochter sofort und ohne Probleme angenommen, was für uns natürlich das Wichtigste ist. Gerade bei der Kombination aus Stillen und Flasche ist es beruhigend zu sehen, wie gut sie damit zurechtkommt. Die Verarbeitung ist wie immer von Philips sehr hochwertig und sauber verarbeitet. Alles wirkt stabil, sicher und langlebig. Besonders positiv finde ich, dass sich die Flasche sehr leicht reinigen lässt und keinen unangenehmen Kunststoffgeruch hat, wie man es leider von vielen anderen Babyflaschen kennt. Der leuchtende Schnuller ist für uns ein echtes Highlight. Meine Tochter findet den Leuchteffekt im Dunkeln sehr spannend und für uns Eltern ist er nachts deutlich schneller zu finden. Insgesamt ein sehr durchdachtes und hochwertiges Set, das wir gerne weiterempfehlen.