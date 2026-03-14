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Philips Avent Natural ResponseBaby-Geschenkset

SCD837/10

4.8
| (204) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Unterstützt den individuellen Trinkrhythmus deines Babys
Das ideale Geschenkset mit Farbakzent, um dein Baby zu füttern und zu beruhigen. Mit dem Natural Response Sauger können Babys wie beim Stillen in ihrem eigenen Rhythmus trinken, sodass eine problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung möglich ist.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ein Sauger, der wie eine Brust funktioniert.

Unterstützt den individuellen Trinkrhythmus deines Babys

  • 1 Flasche

  • 125 ml

  • ultra air Schnuller

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger

Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination von Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Wenn dein Baby also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch der Milchfluss.

Entwickelt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren.

Entwickelt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren.

Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.8

von 5

204

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

14/03/2026

Deutschland

Deutschland

Einfach ein tolles Set

Ich liebe die Flaschen von Avent. Und noch mehr liebt sie mein Kind. Es ist ein sehr, sehr hübsches Set, was man auch gut verschenken kann.

Vorteile

Baby nimmt die Flasche gut an.

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response Set für die Nacht SCD838/17 Baby-Geschenkset verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response Set für die Nacht SCD838/17 Baby-Geschenkset verfasst

05/03/2026

Deutschland

Deutschland

Nützliches Set

Das Set gefällt mir sehr gut, da mein Baby 4 Monate sowohl Flasche als auch Schnuller sofort angenommen hat. Die Funktion mit den leuchtenden Set ist sehr hilfreich um im dunkeln sofort zu erkennen wo z.B. der Schnuller gerade ist.

Vorteile

Saugrhytmus und leuchten in der Nacht

Nachteile

Flasche aus Plastik

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response Set für die Nacht SCD838/17 Baby-Geschenkset verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response Set für die Nacht SCD838/17 Baby-Geschenkset verfasst

01/03/2026

Deutschland

Deutschland

Sehr hochwertiges Produkt

Meine kleine Tocher und ich haben das Philips Natural Response Set für die Nacht ausprobiert. Das Set besteht aus einem einer Trinkflasche für Babys im Alter von 3 bis 6 Monaten unf einem Schnuller. Das besondere an dieser Version für die Nacht ist, dass sowohl die Flasche als auch der Schnuller in der Nacht etwas leuchten. Meine Tochter hat beide Produkt sehr gut angenommen. Die Nächte waren ruhig und nach dem Geben der Flasche ist sie auch direkt wieder eingeschlafen. Ich finde die Idee mit den leuchtenden Stellen sehr innovativ. So findet man vor allem den Schnuller in der Nacht schneller, wenn er mal "weg" ist.

Vorteile

Leuchtend, einfache Reinigung, hochwertige Materialien

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response Set für die Nacht SCD838/17 Baby-Geschenkset verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response Set für die Nacht SCD838/17 Baby-Geschenkset verfasst

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  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011